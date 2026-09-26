Dvojitá česká senzace na závěr ME: Kneblová a Novák získali zlaté medaile!
Česká výprava se s mistrovstvím Evropy ve vodním slalomu v italské Ivreji rozloučila ve velkém stylu. Závěrečné noční závody v atraktivním kontaktním kayakcrossu přinesly Česku fantastický zlatý double! Pro nejcennější kov si skvělou jízdou dojela Tereza Kneblová a v mužském finále ji vzápětí napodobil Matyáš Novák.
Absolutní závěr mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivrei byl věnován kayakcrossu. Nejdříve byla na programu časovka, jež sloužila zároveň jako kvalifikace pro kontaktní boje pod noční oblohou. Čechům se sice povedlo postoupit, na medailové pozice to ale tentokrát nestačilo.
O všechno se však hrálo až večer, kam se do ženského finále probojovala jako jediná z Češek Tereza Kneblová. Své dvě reprezentační kolegyně, Olgu Samkovou a Kateřinu Bekovou, přitom paradoxně vyřadila ona sama v předchozích vyřazovacích jízdách.
Ve finále Kneblová hned od prvních metrů bojovala a její pozice se měnila. V jednom momentu se dokonce ocitla na třetí příčce. Po skvěle zvládnutém eskymáckém obratu se však probojovala na první místo, které až do konce závodu nepustila. K bronzu v singlu tak přidala i zlatou medaili.
Čas je trochu ošemetný
„Jsem ráda, že mi to vyšlo. Samozřejmě ten čas je trochu ošemetný, obyčejně bývám touto dobou už v posteli, ale za tu atmosféru to stálo,“ řekla čerstvá mistryně Evropy.
Kromě evropského triumfu letos už jednou slavila, v singlu v Oklahomě dosáhla na světové zlato. „Je to pohádka. Ještě jsem se z toho pořád nevzpamatovala a bude těžké na to navázat,“ dodala s úsměvem.
Na oslavy ale nebyl čas. Jen pár minut po vítězství se konalo finále mužů, které se stalo záležitostí hned dvou Čechů, Matyáše Nováka a Jakuba Krejčího. Ti tak navázali na své přesvědčivé výkony ze semifinále. Jako jediný z českého tria do bojů o medaile nezasáhl Jan Bárta, jehož cesta skončila v úvodním kole.
Podíval jsem se až za eskymákem
Před poslední jízdou mělo Česko medaili jistou, šlo jen o to, jakou. Novák však již v první polovině trati všechny pochybnosti rozptýlil a dojel si pro suverénní zlato. Jakub Krejčí se ve vodě trápil a skončil až čtvrtý.
„Měl jsem i hodně štěstí v úvodu, ale myslím, že jsem odvedl skvělé výkony ve všech jízdách,“ zhodnotil jednadvacetiletý Novák. I když víc než polovinu finále pádloval o samotě, nejprve si to ani neuvědomil: „Vůbec jsem se neohlížel. Podíval jsem se až za eskymákem a pak jsem o něco zvolnil.“
Dohromady si z mistrovství Evropy česká výprava odnáší pět cenných kovů, z toho tři ty nejcennější. Závěr sezony si snad reprezentace ani nemohla představit lépe.
Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie) - kayakcross:
Muži:
Časovka: 1. De Gennaro (It.) 43,29, 2. Madore (Fr.) -0,12, 3. Ochoa (Šp.) -0,61, 4. Novák -0,82, ...7. Krejčí -1,49, 27. Bárta -3,40, 33. V. Heger (všichni ČR) -4,06.
Kayakcross: 1. Novák (ČR), 2. Madore, 3., Triomphe (oba Fr.), 4. Krejčí, ...21. Bárta (oba ČR) vyřazen v 1. kole.
Ženy:
Časovka: 1. Woodsová (Brit.) 48,02, 2. Zwoliňská (Pol.) -0,64, 3. Pistoniová (It.) -0,74, ...12. Beková -2,58, 16. Samková -2,86, 17. T. Kneblová (všechny ČR) -3,15.
Kayakcross: 1. Kneblová (ČR), 2. Franklinová (Brit.), 3. Zwoliňská (Pol.), ...6. Beková - vyřazena v semifinále, 17. Samková (obě ČR) - vyřazena v 1. kole.