Snažit se konkurovat silou mladým byla chyba, ví Prskavec. Starého psa novým kouskům…
Olympijský vítěz Jiří Prskavec po neúspěšném mistrovství světa v Oklahomě přehodnocuje svou přípravu a plánuje návrat k původnímu tréninkovému stylu.
Snaha vyrovnat se mladším soupeřům pomocí silového tréninku a cyklistiky vedla k nárůstu hmotnosti, kvůli čemuž se šampion cítil na vodě ztuhlý.
Český kajakář chce před olympijskými hrami v Los Angeles 2028 primárně snížit váhu, aby jeho loď získala zpět potřebnou rychlost a skluz.
Letos na jaře oslavil 33 let. A tak už patří kajakář Jiří Prskavec ve startovním poli spíš k těm starším. Přičemž dravé mládí se dere dopředu hlava nehlava. Toho si olympijský vítěz z Tokia 2021 všiml už v minulé sezoně a snažil se v přípravě zapojit víc silového tréninku, aby se do záběrů mohl víc opřít. Jenže… „Nebylo to pro můj styl a techniku moc výhodné,“ říká Prkavec, který letos nepřivezl žádnou individuální medaili.
Zkusil to, nevyšlo to. Jiří Prskavec, jehož snem stále zůstává probojovat se na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028, bude po roce přehodnocovat svou přípravu na sezonu. A možná do ní ani nezařadí tolik cyklistiky, která byla novinkou v minulém roce. I když ta ho hodně baví. Dokonce tak, že se v létě zúčastnil i závodu amatérů Pogi Challenge pořádaného ve Slovinsku Tadejem Pogačarem. Prioritou ale samozřejmě dál zůstává vodní slalom.
Co vám letos řekla sezona?
„V průběhu té loňské jsem řešil, jak se posunout dál. Z mého pocitu, jak jsem koukal na závody, jsem vyhodnotil, že cesta bude skrz větší sílu, abych se vyrovnal klukům. Nevím úplně, čím je to způsobené, částečně asi i kajak krosem, že se náš sport stal silovějším, výbušnějším. A cítil jsem, že přesně v tom mám rezervy. Takže jsem se orientoval tímhle směrem.“
A úplně to nezabralo?
„Asi jsem trochu zesílil, nicméně jsem ztěžknul, a na vodě to nebylo pro můj styl a techniku moc výhodné. Zpětně to proto hodnotím jako špatný krok. Na druhou stranu jsem rád, že jsem ho ‚vyzkoušel‘, protože zakrnět v tom, kde jsem byl, není cesta dopředu. Takže ano, tohle mi pravděpodobně nefunguje a budu se vracet zpátky k tomu, jak jsem trénoval dřív. Sice jsem si ověřil, že tenhle směr je ten špatný, ale bylo to svým způsobem obohacující. Trénink se změnil po hodně dlouhých letech a vlastně mě i bavil. Jen pro samotný výkon na vodě bych řekl, že to nemělo požadovaný efekt.“
Váhu si musím pohlídat
Dá se tedy říct, že tím, že jste ztěžknul, jste už nebyl tak mrštný jako předtím?
„Asi svým způsobem ano. Úplně bych nehodnotil druhou část sezony, která byla taková dojezdová. Hodnotil bych hlavně mistrovství světa, kde si myslím, že příprava nebyla ničím rušená, byla dlouhá, na ten jeden závod, kde jsem se měl cítit skvěle. Ale já jsem se cítil ztuhle. Což bych řekl, že byl hlavní faktor, proč to pro mě úplně není. Ale jinak na závod bylo opravdu natrénováno úplně skvěle. Myslím si, že to bylo přesně, jak jsem si řekl, že by příprava měla být. Ale místo toho, abych byl lehký a cítil se dobře, vodu jsem cítil na listu, tak to tak vůbec nebylo. A to pro mě bylo hrozně těžké. A je to ověření toho, že tahle cesta nebude správná.“
Máte už vymyšlené, s čím tedy přijít do příští sezony? Budete se snažit snížit váhu?
„Určitě. To je jedna z věcí, kterou vidím, že pokud mám ještě konkurovat světu, tak váha pro mě bude asi zásadnější než síla. Nevím, jestli se to úplně takhle dá přirovnat, ale když to vezmu v cyklistice, jsou nějací závodníci, kterým nesedí, když mají jen 65 kilo, a pak jsou jiní, kterým by nesedělo, kdyby měli o tři kila víc, i kdyby točili větší watty. Takže v tomhle směru to vidím úplně stejně. Loď se při vyšších kilech chová úplně jinak a třeba nemá tolik skluzu, který já potřebuju ke svému výkonu. I když jsem byl silnější, cítil jsem, že ten jeden záběr mě stojí daleko víc úsilí, loď se rychleji zastavuje a je taková víc přilepená k vodě. Což pro můj styl a techniku asi úplně nefunguje.“
Když lidem řeknete, že potřebujete ubrat na váze, představí si, že budete muset hubnout. Ale vy sportovci nemáte tuky, které byste shazovali. Tak jak docílit nižší váhy?
„U mě to bude spíš silová část výkonu. Určitě se nějaký tuk vždycky dá shodit, ale asi to nebude úplně to zásadní. Ale ve chvíli, kdy člověk nebude zvedat úplně ty těžké váhy, tak to samo relativně rychle opadne.“
Hlavním cílem sezony pro vás bylo mistrovství světa v Oklahomě, kde se budou za dva roky konat i olympijské hry. Co jste zjistil na něm?
„K samotnému výkonu na mistrovství světa bych řekl to, že jsem tam pokazil jeden přejezd, kde jsem nechal zásadní čas. Proto jsem nepostoupil do finále. Samotnou jízdu bych ale ani tak negativně nehodnotil. Prostě lehčí trať, jedna chyba, už to nestačilo. Negativum bylo spíš v tom, jak jsem se cítil, když jsem do závodu nastupoval. To si myslím, že je pro mě daleko zásadnější ukazatel, protože vím, jak jsem se cítil dřív na závodech. To znamená, že když jsem se šel rozjet před startem, tak jsem cítil, že loď tak nějak klouže sama po vodě, nestojí to to úsilí. A tam to tak nebylo. Tam jsem byl.“
Nemá cenu se něco přeučovat
Jaké to je, když už patříte mezi starší závodníky a vidíte, že je tam to dravé mládí. Jak se s tímto vyrovnává, jak se tomu konkuruje?
„Já si právě myslím, že možná chyba byla, že jsem se tomu snažil konkurovat a nešel jsem úplně svojí cestou, kterou jsem razil dřív. Myslím, že tam pořád je pár příkladů mladých, kteří se snaží hodně spolupracovat s vodou. Pořád to na nějakých tratích jde, že tam to člověk silou nepřerve. Pro mě je asi ta jediná cesta vrátit se k tomu dřívějšímu. Jak se to říká: starého psa novým kouskům nenaučíme. Myslím, že tohle je přesně to správné přísloví, které bych tady pro to použil. Musím se snažit zlepšovat a zachovat to, v čem jsem byl dobrý, a nějakým způsobem se v tom držet a nesnažit se přeučit na něco, co asi už nikdy nepůjde.“
Zmiňoval jste váhu. Není třeba i problém, že jste v přípravě začal víc jezdit na kole než na běžkách? Jestli jste nenabral něco i na svalech na nohou, které v lodi nepotřebujete?
„Taky mě to napadlo, trošičku jsem to teď řešil. Asi to taky není úplně ta správná cesta. I když jak se to vezme. Kolo je skvělý doplněk pro vodu, protože člověk je z tréninku unavený na vršku těla. A když se pak jde vyjet na kolo, může dát i relativně dlouhý výkon a pro celkovou fyzičku je to skvělé. A přitom nezatíží horní část těla, kterou pak může použít na vodě v dalším tréninku. Ale souhlasím s tím, že se na to budu muset trošku podívat. Asi kolem závodů na kole budu muset jezdit buď míň, anebo vůbec. A zapojit ho v těch částech sezony, kde to tolik nevadí.“
Zůstaňme ale přeci jen ještě u kola. V létě jste jel Pogi Challenge, závod pro amatéry, kteří vystartují dříve a Tadej Pogačar je postupně předjíždí a měl by předjet všechny, což se mu ale letos nepodařilo. Jaký máte z této akce zážitek?
„Mně se to moc líbilo. Bylo to poprvé, co jsem jel nějaký takovýhle závod na kole. Udělal jsem trošku chybu, že jsem si nevěřil, protože jsem se zařadil někde do půlky startovního pole. To byla nevýhoda, protože v prvních dvou kilometrech jsem nemohl jet a byl jsem tam v dlouhé dálnici. Pogi tam měl svůj pruh, kterým prolétnul asi tak půl minuty po mně a já jsem ho jen zahlédl, to bylo všechno. Ale potom jsem se pěkně vydal. Malinko jsem totiž udělal chybu. Měl jsem nějaká stará data toho závodu, a tam se končilo dřív, nebyl tam ten hodně těžký závěrečný kilometr. Já jsem to měl projeté dva dny předtím se synem, tak jsem, podle mě, dojížděl do cíle a šel jsem v podstatě do spurtu. No a najednou se přede mnou zvedla ta stěna a ještě jsem měl kilák do cíle, který byl teda zatraceně těžký.“
Jak jste to zvládl?
„Tam bylo hrozně hezké, že tam přišli fanoušci. A poslední kilometr opravdu všude někdo stál podél trati, fandili, zpívali, měli tam bubny. Po tom spurtu jsem byl opravdu hotový, tak se mi to moc líbilo, že jsem měl takový ten zážitek cyklisty z velkých závodů, kdy už je opravdu na úplném limitu a teď jenom silou vůle to ještě trošku přerve a dostane se do cíle.“
Jiří Prskavec v sezoně 2026 (kajak)
- MS: 14. místo
- ME: 4. místo