Pražští Lvi slaví premiérový titul! Skalp Jihostroje pečetil Ukrajinec

V loňském finále proti Karlovarsku Lvi vedení 2:1 na zápasy k triumfu nedotáhli, tentokrát šli ale vehementně za vítězstvím. V prvním setu odskočili při podání Tomáše Kriška na 10:7. Dobrým podáním, kvalitní obranou a spolehlivým útokem náskok pomalu navyšovali na 21:16. Pak sice hosté srovnali, ale poslední čtyři míče získali znovu Lvi. Úvodní sadu zakončil smečař Gabriel Pessoa esem.

Do druhé sady poslal trenér Jihočechů Vojtěch Zach na smeč Petra Michálka místo Filipa Stoiloviče a hosté po bleskovém úvodu vedli 6:2. Lvi se ale rychle vrátili do hry, srovnali na 9:9 a pokračovali v jízdě do vedení. Volejbalisté Českých Budějovic se jen obtížně prosazovali v útoku, na což kouč reagoval výměnou nahrávačů. Ani to nepomohlo a sada skončila devítibodovým rozdílem. Tentokrát zakončil esem univerzál Casey Schouten.

Třetí sedu zahájil v hostujícím týmu univerzál Michal Kriško a i s jeho přispěním Jihostroj vedl 17:12. Náskok sice ztratil, ale vyrovnanou koncovku získal pro sebe a vynutil si pokračování zápasu.

Ve čtvrté sadě Lvi znovu naplno uplatňovali osvědčenou strategii. Útočníci v čele se Schoutenem a smečařem Tomášem Kriškem spolehlivě bodovali, nahrávač Jakub Janouch mohl využívat i středové hráče a domácím se dařilo bránit Jihočechy na síti. Mečbol blokem proměnil Ukrajinec Valerij Todua. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen další blokař Fynnian McCarthy, který zapsal 15 bodů. Ještě o jeden víc měl univerzál Schouten.

Zatímco Lvi se poprvé zapsali do listiny českých volejbalových šampionů, Jihostroj zůstává s deseti tituly nejúspěšnějším týmem v samostatné české historii.