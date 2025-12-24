Volejbalisté vzpomínají, co doprovázelo úspěch: výměna prádla s dalšími týmy i nákupy
Během září předvedli jízdu, která zase přivedla televizní diváky ke sledování volejbalu. Čeští muži skončili na mistrovství světa, kde je ostatní považovali spíš za outsidery, senzačně čtvrtí. I pro ně samotné to byl zážitek, na který velmi rádi vzpomínali na nedávném vyhlašování Sportovce roku, kde ovládli kategorii týmů. A prozradili i perličky ze zákulisí.
Ve filipínské Manile strávili během září 2025 okolo dvaceti dnů, a tak není divu, že zásoba vzpomínek českých volejbalistů je opravdu pestrá a bohatá. Všem samozřejmě utkvěl v hlavách historický úspěch, kterým bylo 4. místo na mistrovství světa. V boji o bronz podlehli silnému Polsku, do té doby to ale byla pořádná jízda. A to nejen na palubovce.
Už v dřívějších rozhovorech vyprávěli třeba o tom, jak běžně mívali k snídani sushi a další pochoutky asijské kuchyně, které už jim ale po nějaké době lezly krkem.
Co se jim ale vybavilo jako první po téměř čtvrt roce? Tak například myšlenky trenéra českého výběru Jiřího Nováka směřovaly k fanouškům.
„Mně se vybavuje radost z toho, že jsme národ vrátili k televizím a všichni, kteří sledování volejbalu trochu opustili, to teď prožívali s námi,“ prozradil Novák pro web iSport.
Vedle něj se při vyhlašování ankety Sportovec roku 2025, kde si převzali cenu za 1. místo v kategorii týmů, podělili o své vzpomínky také čtyři borci hrající v české lize.
Muset porazit Čínu 3:0? Neskutečný
Luboš Bartůněk nejraději vzpomíná na euforii a atmosféru, která v Manile panovala. „Ať v zápasech, nebo v týmu. Na to člověk asi nikdy nezapomene, na tu partu, lidi a samotný turnaj.“
To Milan Moník už byl konkrétnější. „Mně se nejvíc vybaví asi zápas s Čínou. Protože ten stres byl neskutečný. To jsem do té doby nezažil, abych musel jít do zápasu a vyhrát 3:0 k tomu, abych se udržel v turnaji. To ve mně asi převládá. A druhý moment byl postup do semifinále, což bylo v mé kariéře něco neskutečného a brutální výbuch emocí,“ vyznal se hráč Lvů Praha.
Ačkoliv patří ke zkušenějším členům českého výběru (37 let), byl tento turnaj pro něj motivací do další kariéry. „No, někteří končili (podívá se na Adama Zajíčka). Pro mě to byl impuls, že do starého železa ještě nepatřím. Ale uvidíme. Teď ten věk samozřejmě letí. Ale pro mě byl dobrý impuls to, že volejbal hrát umíme, a jelikož jsem jeden z těch zkušenějších, tak tam mám co předat. A bavilo mě to a znovu mi to dodalo chuť do volejbalu.“
Výměna prádla s Němci a Slovinci
Zajíček byl na MS kapitánem českých mužů, a tak v tomto duchu toho prozradil nejvíc. Kromě všech zápasů mu totiž v paměti utkvělo i mnoho humorných momentů.
„Vlastně se mi vybaví všech těch 20 dní, protože byly neuvěřitelné. Stejné jídlo… Samozřejmě nás to všechny štvalo, ale mělo to své kouzlo. Stejně jako to, že nám docházelo prádlo, měnili jsme si prádlo s cizími týmy... Bylo tam těch momentů strašně moc,“ rozpovídá se.
Ovšem u výměny prádla s jinými týmy jsme se museli zastavit.
„To bylo omylem. Po nějakých dnech jsme si tam dávali prát a holt se ty pytle s prádlem nějak promíchaly. Takže my jsme dostali slovinské, německé věci, oni zase dostali naše, takže se to muselo vracet. Teď to cestování z 22. do 4. patra a zase zpátky. No prostě oser, s prominutím. Ale nedalo se svítit, bylo tam strašně moc lidí a práce moc, takže se nedivím, že to popletli,“ usměje se Zajíček.
A také napráskal shopaholiky v týmu. „Momentů k zapamatování je opravdu spousta. Jídlo, prádlo, dobrá zábava, dobrá nálada, sledování fotbalu, kluci tam chodili nakupovat… Kdybyste viděli, co všechno si pořídili, to nenakoupili za celý život tady v Česku. (rozesměje se a hodí pohledem na vedle sedícího Jiřího Bendu) Takže hrozně moc úsměvných momentů. Byla tam mezi námi zdravá energie. To jsou věci, ze kterých já žiju a těším se z nich nejvíc,“ zakončil Zajíček.
Benda už se ale ve svých vzpomínkách k nákupům nevracel. Také on si vybavil hlavně nadšení ze zápasů. „Hlavně jak jsme postoupili do semifinále. To byla obrovská euforie pro všechny a já jsem byl za všechny hrozně rád, protože dřina, kterou jsme odvedli za celé léto, byla velká. Bylo to fakt dlouhé a tohle bylo to ovoce, které jsme si vybojovali,“ řekl Benda.