León vyhrál jako první všechny trofeje v TOP 3 ligách. Rusku dal košem
Pokud by se hledal nejlepší volejbalista všech dob. Mnozí by vyřkli zcela jistě jméno Wilfredo León (32). Rodák z Kuby už pěknou řádku let reprezentuje Polsko a nyní dosáhl historického úspěchu. O víkendu vyhrál polský pohár s Lublinem. Stal se tak v dějinách volejbalu prvním hráčem, který opanoval ligovou soutěž, pohár i tamní superpohár v rámci tří nejsilnějších lig světa. Dnes je mu 32 let. Když se tak rozhodne, jistě má před sebou ještě několik velkých úspěchů.
Wilfredo León je Messim nebo McDavidem mezi volejbalisty. Kam přišel, tam byl rozdílový a také sbíral vavříny.
Z Kuby se vydal na tamní poměry docela pozdě. Už jako sedmnáctiletý totiž s kubánskou reprezentací slavil stříbro na MS v roce 2010. Evropa jej ale zlákala až v roce 2014. Za ruské petrodolary v Kazani začal psát svou královskou kapitolu. S tamním Zenitem, který byl svého času dream týmem světového volejbalu, dosáhl v Rusku na vše, co si zamanul.
Na domácí scéně se tak úspěch rovnal povinnosti. León strávil v Kazani čtyři roky. Během nich čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů. Přitom si ještě na krátké epizody odskočil do Kataru. V Kazani už se nebylo kam posouvat, tak se přesunul za další výzvou. A byť Rusové enormně stojí o jeho comeback, kubánský Polák odolává.
Italská liga byla v té době považována za tu nejlepší na světě. León měl být její nejnablýskanější diamant. V Perugii ho zasypali zlatem ještě víc. Pobíral ročně 1,4 milionu dolarů a stal se nejlépe placeným volejbalistou světa. V Rusku mu nabízeli tou dobou podobnou mzdu, ale chtěl jít dál. Možná chtěla jít vlastně víc na jih hlavně Leónova životní partnerka.
„Bylo to společné rodinné rozhodnutí. Z pohledu ženy s malým dítětem lze jeho ženu pochopit. Většinu času je sama v zemi, kde šest měsíců sněží. Život v Itálii je úplně jiný. Podle mého názoru byl tento faktor nejdůležitější,“ řekl Vladimir Alekno, který byl v té době trenérem kazaňského týmu.
León napsal historii
Od té doby až dodnes se však stále hovoří o tom, že by se León do Ruska vrátil. Rusové se nikdy nesmířili s tím, že největší volejbalový klenot ztratili. Během šesti let v Perugii León znovu získal trofeje ligové, pohárové i superpohárové, ačkoliv to nebyla taková jízda jako s Kazaní, ale to asi nikdo nemohl ve vyrovnané italské lize očekávat.
Jeho hvězda však z Apeninského poloostrova stále dráždivě svítila směrem k Rusku. K návratu hvězdného Kubánce měl přispět i plynárenský kolos Gazprom. Tehdejší Leónův manažer přiznal, že jeho klient dostal nabídku přímo od Gazpromu, což bylo vtipné. Většinou dávají nabídky kluby, tady to byl přímo plynárenský koncern, ale León odolal, přestože mu Kazaň nebo Petrohrad skrze movité mecenáše nabízeli údajně mnohem více peněz než Perugia.
S Itálií se León rozloučil až po sezoně 2023/24. Tou dobou už byl dávno polským reprezentantem. Polsko je jedna z největších volejbalových velmocí a dnes už by se jistě dalo mluvit o tom, že tamní liga je i kvalitnější než ta italská.
Nebylo tedy divu, že León do „své vlasti“ odešel i za klubovým vytížením. Jeho služeb až k dnešku využívá Lublin, který se rázem kvalitou posunul o level výš.
Stačil mu rok a půl na to, aby v Polsku získal rovněž titul v lize a zvedl nad hlavu tamní superpohár a o uplynulém víkendu i pohár. Je dokonáno. León se stal prvním volejbalistou historie, kterému se povedlo vyhrát všechny trofeje v Polsku, Itálii a Rusku, tedy na třech nejprestižnějších volejbalových adresách.
K tomu získal také stříbro na LOH 2024. Po devíti letech od stříbra s Kubou také stříbro na MS 2019 už coby Polák. Dvakrát se radoval z titulu v Lize národů. Je fakt, že jediné, co mu chybí, je zlatá placka z LOH či MS. Je otázkou, jestli se mu to někdy podaří, ale Poláci mají vždy ty nejvyšší ambice.
A pozor, ruské námluvy pokračují i nadále. Naposledy se Rusové snažili Leóna získat na podzim loňského roku, ale opětovně odmítl. V Polsku si odhadem vydělá něco mezi 800 000 až 900 000 eur. V Rusku by to bylo jistě mnohem víc, ale León měl jen jasný vzkaz. „Peníze nejsou moje hlavní priorita.“