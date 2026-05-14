Skvělá atmosféra, hvězdy i symbolické loučení. Ostrava chystá další beachvolejbalovou show
Nejlepší světový beachvolejbal se už podeváté vrací mezi vítkovické vysoké pece. Od 27. do 31. května u nich proběhne turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro, který znovu přilákává největší světová esa. Hlavní změna oproti předešlým rokům? Přibude třetí kurt, jenž umožní hrát plnohodnotným olympijským formátem. „Jsme rádi, že i letos můžeme fanouškům nabídnout špičkový beachvolejbal v jedinečném prostředí Dolních Vítkovic,“ hlásí Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu.
V minulém roce se z vítězství na turnaji nejvyšší kategorie Beach Pro Tour Elite radovali David Ahman a Jonatan Hellvig, mimo jiné zlatí medailisté z poslední olympiády v Paříži. Titul v ženské kategorii si pak zajistily Brazilky Coradellová s Lopesovou.
Nezklamali ani Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří před bouřlivým domácím publikem vybojovali bronz. Tentokrát však pospolu nenastoupí. Zatímco Schweiner vkročí na ostravský písek vedle svého nového stálého parťáka Tadeáše Trousila, Perušič se představí po boku Jiřího Sedláka.
Jednatřicetiletý Perušič totiž před nedávnem ukončil kariéru, naplno se věnuje rodině a pracovním povinnostem. V českém týmu ale nadále zůstává. Proto souhlasil, že Sedlákovi vypomůže a zároveň se s ostravským publikem rozloučí.
„Po dohodě s hlavním trenérem Andreou Tomatisem padlo rozhodnutí, že letos doplním národní tým jako šestý hráč na několik vybraných turnajů. V Ostravě se proto představím v kvalifikaci po boku Jirky Sedláka,“ líčí mistr světa z roku 2023. „Na Ostrava Beach Pro jsem zažil první úspěchy i jedny z nejkrásnějších zážitků v celé sportovní kariéře, proto se sem budu vždy rád vracet.“
Do turnaje zasáhne hned osm českých párů, Perušič se Sedlákem ale začnou už v kvalifikaci. Ženskými jedničkami, které si s jistotou zahrají hlavní fázi, budou opět Marie-Sára Štochlová a Markéta Svozilová.
„Děláme maximum pro to, aby se turnaje mohlo zúčastnit co nejvíce českých týmů, a usilujeme o plný počet divokých karet jak v hlavní soutěži, tak v kvalifikaci,“ prozrazuje Marek Pakosta.
„Každoročně nás těší obrovský zájem fanoušků o ostravský turnaj, zejména o jeho víkendové vyvrcholení. Jsme hrdí na to, že můžeme spoluorganizovat akci, o kterou je takový zájem nejen ze strany diváků, ale i hráčů z celého světa,“ navazuje Petr Lešek, managing director spolupořádající agentury RAUL.
Podobná slova volí i zástupci dalších klíčových partnerů - statutárního města Ostrava či Moravskoslezského kraje. „Je nám ctí, že Ostrava může znovu hostit takto prestižní sportovní událost v unikátním prostředí Dolních Vítkovic. Turnaj každoročně potvrzuje, že naše město patří na mapu světového sportu a dokáže přilákat špičkové hráče i tisíce fanoušků,“ má jasno ostravský primátor Jan Dohnal.