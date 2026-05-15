Výpomoc po konci kariéry? Nebylo těžké na to kývnout, líčí Perušič. Šestý hráč se hledá
Nejúspěšnější česká beachvolejbalová dvojice se koncem ledna rozpadla. Ondřej Perušič, mistr světa z roku 2023, chtěl upřednostnit rodinný a pracovní život před profesionální kariérou. Součástí národního týmu ale zůstal, stále se udržuje v kondici a zároveň vykonává funkci asistenta trenéra. Když je potřeba, na turnajích zaskočí. Stejně tomu bude na J&T Banka Ostrava Beach Pro, kde se s domácím publikem rozloučí.
Tandem Ondřej Perušič a David Schweiner byl v uplynulých deseti letech synonymem pro nejlepší český plážový volejbal. Vrchol kariéry zažili vystudovaní vysokoškoláci na mistrovství světa v roce 2023, kde brali zlato. Obří úspěchy sesbírali i na několika dalších turnajích elitní kategorie, ostatně před rokem získali v Ostravě bronz.
V lednu ale jednatřicetiletý Perušič ohlásil konec. „Každý sportovec by měl umět vyhodnotit, kdy nadešel čas se v životě posunout dál. Já jsem k němu dospěl nyní, kdy jsem se po delším zvažování všech pro a proti rozhodl upřednostnit rodinný a pracovní život před profesionální sportovní kariérou,“ hlásil před pár měsíci.
S českým týmem však i nadále spolupracuje. Zhostil se rolí asistenta kouče i tréninkového sparingpartnera, občas i zaskakuje na turnajích. „Přestože profesionální kariéru už ukončil, tak se udržuje ve výborné kondici,“ pokývl Jiří Sedlák, Perušičův nadcházející parťák pro J&T Banka Ostrava Beach Pro, které bude pod vítkovickými vysokými pecemi na programu od 27. do 31. května.
Jméno číslo šest?
Co vůbec stojí za tím, že znovu vyběhne na písek? Mužský beachvolejbalový tým totiž momentálně čítá jen pět jmen. Schweiner si za svého nového parťáka vybral Tadeáše Trousila, a proto si Sedlák, Jakub Šépka a Matyáš Džavoronok své spoluhráče střídají.
Zasáhly do toho i zdravotní trable z konce minulé sezony. Aby Šépka s Džavoronokem své manko směrem k nadcházejícímu mistrovství Evropy dohnali, sehráli spolu několik turnajů. „Aktivně hledáme hráče, který by nám sedl do týmu. Neřešíme jen body, ale také to, jak ten člověk hraje a přistupuje k tréninku,“ poukázal Sedlák.
Právě on se tak v Ostravě představí vedle zkušenějšího Perušiče, po jehož boku ho čeká kvalifikace. „Nebylo těžké ho přemluvit, on ten sport miluje. Když jsme se ho zeptali, jestli by nás doplnil, abychom sestavili tři týmy, bez váhání kývnul,“ těšilo Sedláka.
„Kdo s kým bude na turnaji hrát, má v gesci náš šéftrenér Andrea Tomatis. My se s ním o tom bavíme, diskutujeme a dáváme mu návrhy, co by mohlo být nejlepší. Ať už co se týče bodového rozložení, nebo kdo by se měl s kým sehrát. Všechno bere v potaz, ale poslední slovo má nakonec on,“ pokračoval šestadvacetiletý reprezentant.
Na spolupráci s ním se těší i Perušič. „Nebylo těžké na to kývnout. Ostrava je pro nás pořád ten nejlepší turnaj. Myslím si, že z hlediska zážitků je určitě srovnatelná se zlatým mistrovstvím světa. Jakákoliv možnost se tam představit v roli hráče je něco, co se neodmítá. Samozřejmě po loňském třetím místě to přináší i nějaký přidaný tlak, nerad bych se loučil už v kvalifikaci. Ale věřím, že se zvládneme připravit,“ uvedl dvojnásobný olympionik.
„Má účast v Ostravě vyplynula až z diskuze s Andreou Tomatisem. Po konci mé profesionální kariéry jsme řešili, jakým způsobem bych mohl národnímu týmu nadále pomáhat. Vzhledem k tomu, že z loňské sezony mám poměrně hodně bodů ve světovém žebříčku, domluvili jsme se, že kromě role sparinga na tréninky a asistenta trenéra bych národní tým doplnil na vybrané turnaje jako šestý hráč,“ doplnil Perušič.