Světové hvězdy v Ostravě: Olympijští vítězové i Brazilka, která kritizovala prezidenta
Blížící se turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro v plážovém volejbalu znovu ozdobí nejlepší páry na světě. Od 27. do 31. května se pod vítkovickými vysokými pecemi představí olympijští vítězové, světové jedničky a další beachvolejbalové legendy. Podmaní si ženský turnaj favorizované Brazilky, či dominantní Američanky? V mužské části pavouka hledejte hlavní aspiranty na pohár ve skandinávských zemích.
Jonatan Hellvig, David Ahman (Švédsko)
V posledních letech patří mezi absolutní vládce plážového volejbalu. Ostravský turnaj vyhráli už dvakrát v řadě, stejně tak i předloňské olympijské hry v Paříži. Slušně chytli i úvod této sezony, kdy si podmanili turnaj v brazilském João Pessoa. Později ale padli v Saquaremě ve čtvrtfinále a naposledy o kolo dřív v Brasilii. Ve světovém žebříčku drží druhý flek.
Jacob Hölting Nilsson, Elmer Andersson (Švédsko)
Další potvrzení, že švédská beachvolejbalová škola je naprostá špička. Jednadvacetiletý Nilsson a o dva roky mladší Andersson vyhráli květnový turnaj v Brasilii, kde ve finále přemohli silný polský pár Losiak - Bryl. V boji o zlato byli také o měsíc dříve v Saquaremě, kde však nestačili na Nory Mola a Söruma. Talentovaná dvojice vládne rankingu FIVB o téměř tisíc bodů.
Anders Mol, Christian Sörum (Norsko)
Naproti tomu norský tandem patří k nejzkušenějším na okruhu. A pořád mezi nejlepší. Osmadvacetiletý Mol a třicetiletý Sörum loni na ostravském písku uťali finálový sen českého páru Perušič - Schweiner, jenže ve finále padli se Švédy. O rok dřív brali olympijský bronz a v Tokiu 2021 dokonce slavili zlato. Letos zvítězili v Saquaremě a v Brasilii skončili pátí.
Carol, Rebecca (Brazílie)
Osmatřicetiletá Carolina Solberg Salgadová (známější jako Carol) se už dlouho řadí k beachvolejbalovým legendám. Před šesti lety o ní bylo slyšet v souvislosti s kritikou bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Nejvyšší sportovní soud v zemi ji za to na nějaký čas suspendoval a udělil jí pokutu 15 000 eur. Nyní je spolu s parťačkou Rebeccou v čele světového žebříčku.
Kristen Cruzová, Taryn Brasherová (USA)
Od loňského osmifinálového ostravského konce na turnajích nejvyšší kategorie zářily. Američanky Kristen Cruzová a Taryn Brasherová ovládly turnaje v Gstaadu, Newport Beach, João Pessoa nebo Saquaremě. V tomto kalendářním roce ještě neprohrály, uspěly už čtrnáctkrát za sebou. V žebříčku jsou až čtvrté v důsledku toho, že z absolutní špičky odehrály nejméně turnajů.
Thamela, Victoria (Brazílie)
V Dolních Vítkovicích budou obhajovat titul, v loňském finále totiž přemohly Lotyšky Graudinovou a Samoilovou, ačkoliv s nimi v základní skupině prohrály. Poslední turnaj se Brazilkám Thamele a Victorii ale vůbec nepovedl. Ve skupině dvakrát padly, a přestože první kolo play off zvládly, v osmifinále jejich cesta skončila.