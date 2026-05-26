Mistr světa Perušič o konci kariéry i důležitosti vzdělání: Nová životní cesta mě naplňuje
V lednu ohlásil konec své profesionální kariéry, ale plážovému volejbalu je i nadále nápomocný. Ondřej Perušič na vybraných turnajích doplňuje pětici reprezentantů, na letošním J&T Banka Ostrava Beach Pro tak naskočí vedle Jiřího Sedláka. „Neberu to jako loučení, ale přistupuju k tomu tak, že se klidně může jednat o poslední šanci hrát takhle velký turnaj před domácím publikem,“ líčí mistr světa z roku 2023. V rozhovoru pro iSport.cz probírá i svůj současný život či důležitost vzdělání.
Jak se těšíte na ostravský turnaj, který je na programu od 27. do 31. května?
„Samozřejmě moc, protože Ostrava je každoročně jedním z vrcholů sezony. Pro nás jako domácí hráče je to skvělý zážitek, protože atmosféra na stadionu je vždycky úžasná. Pro každého sportovce je obrovskou odměnou a zároveň motivací se představit před domácími fanoušky na turnaji nejvyšší kategorie. Však už od roku 2018 pro nás Ostrava takovým turnajem je. Moc si vážíme toho, že se turnaji daří a že se na něm každoročně podílí mnoho lidí a organizací.“
Berete to jako loučení s domácím publikem?
„Paradoxně si myslím, že s koncem profesionální kariéry se mu představím víc, než tomu bylo v minulých letech. Budu hrát národní turnaje nebo turnaj Futures v Brně, který bude na konci srpna. Nicméně jsem si vědom, že s koncem profesionální kariéry těch možností startů na turnajích nejvyšší kategorie bude ubývat, možná mě dokonce čeká poslední. Neberu to jako loučení, ale přistupuju k tomu tak, že se klidně může jednat o poslední šanci hrát takhle velký turnaj před domácím publikem. I proto se velmi těším a zároveň si vážím toho, že tam můžu startovat.“
Takže Jiří Sedlák vás k účasti přemlouvat nemusel?