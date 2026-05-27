Vítězní Češi v Ostravě, sedm párů si zahraje ve skupinách. Perušiče trápili mladíci
Kvalifikace na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 se českým párům zdařila na jedničku. Ve skupinové fázi turnaje se jich představí hned sedm, což je maximální počet, jaký do ní mohl postoupit. Těžký úkol zvládli také Jiří Sedlák s Ondřejem Perušičem, kteří zdolali Kryštofa Olivu a Václava Kurku v tiebreaku. „Skončit s Ondrou v kvalifikaci by byla strašná škoda. Doufám, že ho protáhnu tolika tiebreaky, kolik vydržíme, ať si s ním zahraju všechno, co můžu,“ líčil Sedlák s úsměvem.
Svou profesionální kariéru sice už ukončil, nicméně reprezentačnímu týmu i nadále pomáhá. Ondřej Perušič, mistr světa z roku 2023, se stále udržuje v kondici a na vybraných turnajích dokonce naskakuje. V Ostravě vedle Jiřího Sedláka, s nímž zvládl možná nejdůležitější partii, rovnou tu kvalifikační.
Perušič se Sedlákem přemohli své talentované krajany Kryštofa Olivu a Václava Kurku 15:11 v tiebreaku. V prvním setu dominovali, jenže ve druhém už uspěli mladíci. „V prvním setu nám vyšlo úplně všechno, naopak klukům se moc nedařilo, takže jsme ho shrábli. Ve druhém začali kousat a já jsem začal být nervózní. Bohužel rozhodla koncovka, kde jsem udělal několik chyb po sobě a bylo vymalováno,“ hodnotil Sedlák.
„V tiebreaku jsme naštěstí udrželi nervy na uzdě a podařilo se to. Skončit s Ondrou v kvalifikaci by byla strašná škoda. Doufám, že ho protáhnu tolika tiebreaky, kolik vydržíme, ať si s ním zahraju všechno, co můžu,“ usmál se šestadvacetiletý beachvolejbalista.
„Bylo to náročné a taky dost jako na houpačce,“ navázal Perušič. „V prvním setu nám fungovala taktika, všechno klapalo skvěle a vyhráli jsme rozdílem třídy. Bylo však jasné, že kluci hrát takhle celý zápas nebudou. Ve druhém setu se zlepšili, my jsme trochu znervózněli, udělali jsme víc nevynucených chyb a pak byl z toho tiebreak, který byl náročný. Jsem rád, že jsme ho zvládli.“
Neuschaeferová: Hrát v jakémkoliv počasí je náročné
Kvalifikační skalpy slavily i další čtyři české páry. Brzy dopoledne postoupily talentované Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová přes nepříjemné Němky Bockovou a Lippmannovou, navíc o pár minut později křepčily na centrálním dvorci také Anna a Kateřina Pavelkovy. Sestry zdolaly americkou dvojici Harwardová - Hodelová.
„Možná jsme trochu znaly jejich styl, oproti Evropě je přece jen trochu specifičtější. Ale jinak je to soupeř jako každý jiný, zvládly jsme to díky trenérům a taktice,“ uvedla Kateřina Pavelková.
Brzký konec nedopustily ani Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, které si rovněž poradily s reprezentantkami Spojených států. Na dlouhou cestu domů poslaly Betsi Flintovou a Kylie Debergovou, navíc je nerozhodilo ani pořádné horko.
„Hrát v jakémkoliv počasí je náročné, přece jen je to venkovní sport. Sluníčko, vítr, někdy zase déšť... Pokaždé je to trošičku jiné, ale naštěstí zas tak šílené vedro tady nebylo. V kombinaci se stresíkem to však bylo znát. Jinak si myslím, že to nebyl velký rozdíl oproti tomu, co zažíváme v Brazílii nebo Číně,“ popisovala Neuschaeferová.
Dalším postupujícím českým párem do skupinové fáze byli podle očekávání Jakub Šépka s Matyášem Džavoronokem, kteří uťali sen Tomáše Semeráda a Adama Štočka.
České páry ve skupinové fázi
Muži: David Schweiner a Tadeáš Trousil, Jakub Šépka a Matyáš Džavoronok, Jiří Sedlák a Ondřej Perušič
Ženy: Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová, Kateřina a Anna Pavelkovy, Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová, Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová