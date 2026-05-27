Hvězdy na ostravském písku: Jankulovski s Kohákem u rozlučky Kiki a Maki
Na J&T Banka Ostrava Beach Pro dorazí v sobotu odpoledne další zvučná jména. Kromě světových hvězd plážového volejbalu se pod vítkovickými vysokými pecemi ukáže vítěz fotbalové Ligy mistrů Marek Jankulovski, jenž si zahraje na písku spolu s hercem a bavičem Jakubem Kohákem. Oba tak doplní symbolickou rozlučku bývalých českých hvězd Kristýny Kolocové a Markéty Slukové. Akce se uskuteční ve fanzóně, kde mají návštěvníci vstup zdarma.
Už v minulém roce přivedli organizátoři na J&T Banka Ostrava Beach Pro bývalou fotbalovou hvězdu, spolu s Kristýnou Kolocovou si zahrál exhibici historicky nejlepší reprezentační kanonýr Jan Koller.
Beachvolejbal mu šel, ostatně v minulosti si na písku vyzkoušel i plážový fotbal. „Plážový fotbal je oproti normálnímu fotbalu úplně jiný sport. I tak se na to dokážu adaptovat lépe než na plážový volejbal, protože ruce jsem přeci jen tolik nevyužíval,“ odpovídal Koller pro web iSport.
„Dřív, když jsem žil na Azurovém pobřeží, byl ten vztah k plážovému volejbalu větší. Tam jsem ho chodil hrát pravidelně, ale teď se musím přiznat, že za poslední roky, co žiju v Česku, spíš preferuju jiné sporty. Nicméně jsem rád, že jsem dostal pozvání a můžu tady být,“ hlásil bývalý útočník Anderlechtu či Borussie Dortmund.
Tentokrát jej na ostravském písku vystřídá Marek Jankulovski, další bronzový medailista z evropského šampionátu v roce 2004. Vítěz Ligy mistrů s AC Milán a legenda místního Baníku nastoupí do exhibičního utkání s hercem Jakubem Kohákem. Na kurtu je doplní někdejší olympioničky Markéta Sluková a Kristýna Kolocová, které se tak symbolicky rozloučí s kariérami.
Na své si v průběhu sobotního odpoledne přijdou i fanoušci hokejových Vítkovic, beachvolejbal si totiž vyzkouší obránci Patrik Brůna, Vojtěch Port spolu s útočníky Krzysztofem Maciasem a Janem Hladonikem.
Sobotní program v Dolních Vítkovicích
15:00 autogramiáda Markéty Slukové a Kristýny Kolocové
15:30 autogramiáda Marka Jankulovského a Jakuba Koháka
16:00 exhibice Kolocová/Kohák vs. Sluková/Jankulovski
16:30 exhibice hokejistů Vítkovic
17:00 autogramiáda hokejistů Vítkovic