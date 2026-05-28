Vstávání v 5:20 a výhra nad favorizovanými Brazilci. Těžký budíček, smál se Perušič
V 5:20 budíček, v devět hodin nástup na kurt. Ani brzké ranní vstávání Ondřeje Perušiče s Jiřím Sedlákem nerozhodilo, česká dvojice totiž na úvod základní skupiny E na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro zlomila favorizované Brazilce Evandra a Arthura Lanciho 22:20 a 21:18. „Já jsem proti nim nikdy nevyhrál, takže pro mě to byl dost neoblíbený tým. Jsem moc rád, že jsme to zvládli,“ usmál se Perušič.
Nově složený český tandem se zatím postaral o jedno z největších překvapení turnaje. Však obrovitý Brazilec Evandro Oliveira patří mezi absolutní legendy plážového volejbalu.
To ovšem i Perušič, jenž vyhrál po boku Davida Schweinera mistrovství světa před třemi lety. Jelikož zkraje letošního roku ohlásil konec své profesionální kariéry, o to víc ho triumf nad Jihoameričany potěšil. „Proti nim jsem hrál dvakrát už minulou sezonu a bylo to čím dál tím lepší,“ hodnotil Perušičův parťák Jiří Sedlák. „Jsem rád, že se to povedlo. Dokázali jsme to díky trpělivosti.“
Domácí pár nerozhodilo ani brzké ranní vstávání. Perušič však přiznal, že s narozením syna si na dřívější budíček zvykl. „Je to těžké na nějakou aktivaci navzdory tomu, že mě mladý pán za ten rok na ranní vstávání trošku víc vycvičil, i když to nebývalo moji oblíbenou činností. Ale budíček v 5:20 je poměrně těžký,“ usmál se „Perun“.
„Je to hrozné,“ zaculil se Sedlák. „Takhle brzo jsem snad naposledy vstával loni právě v Ostravě. Ranní ptáče vůbec nejsem, ale naštěstí jsem dál doskákal. Pokud budeme hrát takhle pokaždé, vadit by to až tak nemuselo, protože soupeřům to zřejmě vadí víc než nám.“
Sedláka a Perušiče čeká další utkání až v pátek, zatímco David Schweiner s Tadeášem Trousilem půjdou ve čtvrtek na plac i podruhé. V prvním utkání padli s americkou dvojicí Partain - Shaw 20:22 a 16:21.
„Zápas nám ukázal, že s takovými týmy hrát můžeme, ale musíme si držet výkonnost a nesmíme mít výpadky. Nebylo tam nic moc navíc, co bychom přidali. Vždycky jsme je dotáhli nějakými dvěma obranami, ale pak si to vzali zpátky. Celý zápas byli nahoře, dobře podávali a zasloužili si vyhrát,“ líčil Schweiner.
On a Trousil šli na kurt o hodinu později než Perušič se Sedlákem, navíc v 18:00 je ještě čeká duel s Nizozemci Luinim a Immersem. „My jsme naopak vstávali v 6:18. Program na ráno byl jasně daný, aktivace v posilovně, snídaně, taktická příprava a pak už se šlo na věc,“ doplnil Schweiner.
Skupinovou premiéru nezvládli ani Jakub Šépka s Matyášem Džavoronokem, kteří podlehli Švédům Jacobu Höltingu Nilssonovi a Elmeru Anderssonovi 0:2 na sety.