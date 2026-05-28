Famózní sestry Pavelkovy berou první výhru na elitním okruhu, české jedničky prohrály
Ani čtyři mečboly soupeřek je nezastavily od velkolepého obratu. Sestry Anna a Kateřina Pavelkovy zapsaly své první vítězství na turnajích elitní kategorie v beachvolejbalu, doma v Ostravě jsou navíc jen kousek od postupu do play off. Naopak Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou se dostaly pod tlak a v pátek musí nutně porazit soupeřky ze Španělska. Podobně jsou na tom i dva další ženské páry.
Zatímco Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou padly také ve druhém skupinovém zápase, sestry Anna a Kateřina Pavelkovy se postaraly o prvotřídní senzaci.
V utkání se Švýcarkami Mäderovou a Kernenovou ztratily první set a ve druhém dokonce odvracely čtyři mečboly (za stavu 16:20), přesto ale dokázaly uspět. Parádní obrat podtrhly v tiebreaku, který zvládly 16:14. Na okruhu elitní kategorie navíc zapsaly svůj první vavřín vůbec.
„Byl to velký zážitek. Je to vlastně náš první Elite turnaj, kam jsme se dostaly. Navíc je to před domácími fanoušky a my tady máme celou rodinu, takže je krásné potom oslavovat s ní. Udělaly jsme nějaký progres, takže je to opravdu krásné. Hrozně si to užívám a jsem ráda, že máme před sebou ještě minimálně jeden zápas,“ líčila šťastná Kateřina Pavelková.
Šťastný aut Švýcarek
Zlomový moment špílu přišel v závěru druhého dějství, kdy se švýcarská dvojice už radovala z vítězství, jenže o něj ji připravil opravdu těsný aut. Lajnový rozhodčí sice ukázal, že míč spadl na čáru, hlavní sudí však jeho verdikt následně opravil.
„Z Kačky jsem cítila, že si opravdu myslí, že to je aut a otisk míče tak opravdu vypadal. Věřím, že to pak rozhodčí zhodnotili správně a písek to hodil na lajnu,“ komentovala Anna Pavelková.
Hořký závěr utkání naopak prožily Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou, jež v tiebreaku nestačily na Švýcarky Brunnerovou a Hüberliovou. Na turnaji jim utekl i druhý zápas, a pokud nevyhrají ani v pátek nad Španělkami Izuzquizaovou a Taniaovou, turnaj pro ně skončí už ve skupině.
„Dřív umřeme, než prohrajeme. Když se nám podaří zopakovat dobré výkony z prvních dvou zápasů, prostě to už musí padnout na naši stranu. Papírově soupeř přece jen nebude takový, jaký byl ve středu i ve čtvrtek. Tím ale neříkám, že není kvalitní. Na hřišti to bude boj, ale dáme do toho všechno, abychom to prolomily,“ burcovala Štochlová.