Odvracely mečboly a bojovaly se ctí. České jedničky po konci v Ostravě: Bylo to blízko
Konec na domácím beachvolejbalovém turnaji si představovaly pozdější i veselejší. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou však ukázaly, že se snadno nevzdávají. V základní skupině D srdnatě vzdorovaly Brazilkám i Švýcarkám, v klíčovém souboji o postup do play off ale nestačily na španělský pár Izuzquizaová - Taniaová. „Bylo to blízko, bohužel se nám to nepovedlo dotáhnout do konce,“ povzdechla si Svozilová.
České ženské jedničky se s J&T Banka Ostrava Beach Pro loučí už po základní skupině, přesto ale zanechaly na centrálním kurtu pod vysokými pecemi víc než pozitivní dojem. Ve středu padly po boji s hvězdnými Brazilkami Thamelou a Victorií, o den později nestačily v těsném tiebreaku na Švýcarky Hüberliovou a Brunnerovou a v pátek podlehly Španělkám. S nimi sice Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou ve druhém setu srovnaly, jenže v závěrečném dějství už zářily soupeřky.
„Ve všech zápasech jsme předvedly, že jsme psychicky odolné. V prvním setu prvního zápasu jsme vedly 15:8, prohrály jsme ho a mohlo nám to podseknout nohy. Včera jsme ale přišly proti Švýcarkám a nohy nám to nepodrazilo. Psychicky jsme na tom dobře, a přestože jim šťastné balony padaly a nám ne, dokážeme to s úsměvem ustát,“ hodnotila Štochlová.
„Všechny zápasy jsme chtěly vyhrát, ale alespoň ten jeden na postup ze skupiny byl přáním a cílem, který jsme si nesplnily. Na druhou stranu ale musíme brát v potaz, že od mistrovství světa jsme na druhém turnaji a herní rytmus stále hledáme. Myslím si, že během sezony se to bude zlepšovat. Já jsem ráda, že jsme si tady mohly zahrát, s týmy se porovnat a předvést se před českými fanoušky,“ pokračovala sedmadvacetiletá beachvolejbalistka.
Třiadvacátý pár na světě v závěru posledního utkání opravdu předvedl velkou psychickou odolnost. Odvrátil tři mečboly, navíc po parádních výměnách, jenže další smazání manka už nepřišlo. Tiebreak si podmanily Španělky, zvládly ho poměrem 15:10.
„Nechtělo se nám opouštět kurt, snažila jsem se bojovat až do konce. Třeba holky Pavelkovy ukázaly, že i za stavu 16:20 se to dá celé otočit. Pořád jsem věřila, že se nám to taky může povést. Bojovaly jsme až do konce,“ věděla Svozilová.
„Náš trenér vždycky říká, že kulky nejdou dovnitř a nejdou skrz. Předvedly jsme, že kulky sice šly naším směrem, ale nešly skrz nás. Přes to všechno jsme se snažily vyskřípat třetí set, i když to nelepilo. Jsme na tom dobře, ale herní rytmus nám trošku chybí,“ zopakovala Štochlová.