Radost na ostravském písku, osmifinále si zahrají tři české páry! Sedlákovi pomohla prasátka
I víkendový program na J&T Banka Ostrava Beach Pro bude mít české zastoupení. Osmifinále si zahrají dva mužské a jeden ženský pár, navíc Matyáš Džavoronok s Jakubem Šépkou zabojují o místenku mezi šestnáctkou nejlepších v ranním předkole. Rovnou ze skupiny postoupili Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem i David Schweiner s Tadeášem Trousilem. „Jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo,“ těšilo české jedničky.
Osmifinálový zápas si jako první zajistili David Schweiner s Tadeášem Trousilem, kteří v závěrečném duelu základní skupiny F přehráli Francouze Daubase a Ayeho 15:10 v tiebreaku. Nově složený pár postoupil do play off už podruhé v sezoně. „Trochu jsem v to doufal, ale zároveň tam byly nějaké obavy. Je skvělý pocit jít do play off rovnou a vyhnout se lucky loserovi,“ líčil Trousil.
Schweiner byl rád především za to, že pošetřil síly před sobotním programem. Oproti Ondřeji Perušičovi a Jiřímu Sedlákovi totiž v pátek odehrál jen jednu partii. „Je to hodně zlaté, obzvlášť po takhle vypjatém zápase. Každý ušetřený set, bod a výskok je skvělý,“ radoval se.
O necelou hodinu později slavili postup do vyřazovací části i „Perun“ s „Jurou“. S argentinskými bratry Capogrossovými si poradili snadno a rychle (21:17 a 21:9). V průběhu druhého setu jim navíc pomohla i dvě nechtěná prasátka.
„Když jsem viděl, jak tam padá druhé, věděl jsem, že je to jako přes kopírák,“ usmál se Sedlák. „Vzhledem k tomu, jak jsme hráli a jak už oni vypadali, to rozhodně nebyl stav, za kterého bych si toho cenil. Spíš to bylo takové urychlení. Bylo mi jich strašně líto, protože si to nezasloužili.“
A jak hodnotil bleskové vítězství Perušič? „Spadlo nám tam všechno, na co jsme sáhli. Argentincům naopak zápas nevyšel podle představ. Skóre je pro ně opravdu hodně kruté na to, jak kvalitním týmem jsou. Myslím si, že 21:9 úplně neodráží sílu obou týmů.“
Postup do ranního předkola přes chilské bratrance Grimaltovy si zajistil tandem Matyáš Džavoronok - Jakub Šépka, naopak Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou před branami osmifinále skončily. Tam se naopak z předkola prodraly Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová, které zůstávají v pavouku jako jediné Češky.
České páry v osmifinále:
- Ondřej Perušič a Jiří Sedlák
- David Schweiner a Tadeáš Trousil
- Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová
České páry v předkole:
- Matyáš Džavoronok a Jakub Šépka (hrají v sobotu od 9:00 proti Polákům Bartoszi Losiakovi a Michalu Brylovi)
České páry, které na turnaji skončily:
- Marie-Sára Štochlová a Markéta Svozilová (konec ve skupině)
- sestry Anna a Kateřina Pavelkovy (konec ve skupině)
- Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová (konec v předkole)