Souboj legend vyhrál Perušič, Schweiner v Ostravě končí. Skoro jako na tréninku, smáli se
Byly časy, kdy jim patřil svět. Zlatá medaile z mistrovství světa v Mexiku v roce 2023 znamenala pro Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera největší kariérní úspěch. V lednu se ale nejúspěšnější český beachvolejbalový pár rozdělil. Zatímco Perušič svou profesionální kariéru uzavřel, Schweiner pokračuje dál. Nově už hraje po boku Tadeáše Trousila, s nímž na J&T Banka Ostrava Beach Pro padl v osmifinále právě s Perušičem a Jiřím Sedlákem.
Před profesionální kariérou upřednostnil rodinný život a pracovní povinnosti. I přesto se ale Ondřej Perušič stále udržuje v kondici a národnímu týmu na vybraných turnajích vypomáhá. Pro ostravský podnik elitní kategorie tak spojil síly s Jiřím Sedlákem.
A spolupráce jim klape na jedničku, ostatně postup do čtvrtfinálového utkání s Francouzi Daubasem a Ayem hovoří jasně. Česká dvojice porazila v pikantním souboji reprezentační kolegy Davida Schweinera s Tadeášem Trousilem a ve hře o medaile už zůstává jako jediná z domácích.
V duelu starých známých měli Perušič se Sedlákem od začátku navrch. Soupeře drželi na rozdílu dvou až tří bodů, jenže v závěru prvního setu se skóre srovnalo. Jeden z řady setbolů využil až Perušič za stavu 27:26.
„Bylo vidět, že oba týmy byly trošku nejisté. Začali jsme vést, potom se kluci dotáhli, ale na obou stranách tam nebyla úplně šťastná rozhodnutí. Pak to rozhodl jeden velmi šťastný zákrok v poli, který by v devadesáti procentech skončil bodem pro kluky. Takové maličkosti občas rozhodují,“ měl jasno Perušič.
'Před publikem se nic vypustit nedá'
Také do druhého dějství nastoupili on a Sedlák lépe a utkání nakonec vyhráli po setech 28:26 a 21:15. Pro české jedničky Schweiner - Trousil tak ostravský turnaj končí, naopak Perušič se Sedlákem si zahrají o semifinále. „Fyzických sil už ubývá, ale před takovým publikem se nic vypustit nedá. Věřím, že si odpočineme a na čtvrtfinále budeme připraveni,“ hlásil „Perun“.
A jaké pocity vůbec zažíval v utkání proti bývalému parťákovi? „Bylo to zvláštní. Ať už to dopadne jakkoliv, vždycky budete z něčeho smutní a zároveň budete mít z něčeho radost. Ať už vyhrajete, nebo prohrajete. Samozřejmě s kluky jsme se potkávali na tréninku, takže není tak zvláštní proti nim hrát, ale v takové kulise a na takovém turnaji se to ještě nikomu z nás nestalo.“
Podobně to viděl i Schweiner. „Věděl jsem, jaké bude hrát Perun údery, ale prostě pořád jsou hodně dobře zahrané. On sice na všechny strany huláká, že kariéru ukončil, ale trénuje pořád a pořád je stejně dobrý. Doběh toho, co jsme natrénovali v minulosti, bude dlouhý,“ usmál se jednatřicetiletý beachvolejbalista.
„V jednu chvíli jsem i zapomněl, že jsme tady v Ostravě,“ přidal se Trousil. „Trošku to vypadalo jako trénink, protože přesně takhle jsme proti sobě párkrát trénovali. Nějakou nervozitu to ze mě sundalo, za což jsem byl rád, ale potom, když jsem se probudil a slyšel diváky, bylo to těžší,“ doplnil. „Prostě klasický trénink se čtyřmi tisíci lidmi,“ zaculil se Schweiner.