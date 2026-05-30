Kohák na exhibici s Jankulovskim: Musel jsem ho nechat vyhrát. Umístění Sparty? Chceme víc
Často o sobě mluví jako o skvělém sportovci. V Ostravě se o tom mohli přesvědčit, ukázal se na písku a s volejbalovým míčem. „Hoši, můžu vám říct, že jsem hrál tak na dvacet procent. Bylo to přece jen se ženskými a to můžeš hrát jako bůh a stejně to bude špatně,“ smál se herec Jakub Kohák, jenž ozdobil exhibici na J&T Banka Ostrava Beach Pro spolu s Kristýnou Kolocovou, Markétou Nausch Slukovou a Markem Jankulovskim.
Na jedné straně kurtu stál Jankulovski s Kolocovou, na druhé pak Kohák se Slukovou. Ačkoliv o výsledek nešlo, zvítězil tým bývalého fotbalového reprezentanta. „On je tady doma, proto jsem ho musel nechat vyhrát. To by ode mě nebylo hezké, ještě ke všemu je to legenda,“ hlásil Jakub Kohák směrem k Marku Jankulovskému.
„Jakýkoliv sport, který si můžeme zkusit, je super. Je to skvělá akce, přišlo spoustu lidí a vyšlo krásné počasí. Jsem rád, že jsme si tady mohli zahrát. Holky toho dokázaly hodně, takže byla sranda,“ líčil Jankulovski.
Oba bavili nevšedními kousky, bývalý bek AC Milán si pomáhal hlavičkami Fotbalově se párkrát ukázal i Kohák. „Tady taky máte nějaký vztah k míči. Jen je důležité, jak se odrazí,“ přemítal herec.
Baník? Do ligy patří
Tématem byla i záchrana ostravského Baníku v nejvyšší soutěži. Co na ni říká Kohák coby zarytý sparťan? „Samozřejmě Baník nějakým způsobem do nejvyšší soutěže patří, to je jasné. S Duklou to měli nahnuté, nicméně gratuluju jim k udržení v lize. Ale stejně je to tým, od kterého se čeká víc než souboje o udržení,“ věděl.
Pak už mluvil o své Spartě: „Umístili jsme se na druhém místě, což je pro absolutní většinu týmů v první lize nedostižná meta. Ale pro nás to je málo, chceme víc.“
Exhibici na písku si následně vyzkoušeli také hokejisté Vítkovic, které reprezentoval obránce Patrik Brůna spolu s útočníky Krzysztofem Maciasem, Janem Hladonikem a Šimonem Fasnerem. „Byla to paráda, úžasně jsem se bavil. Kluci to umí trošku lépe než já, ale srdíčkem jsme to dotáhli do vítězného konce, takže jsem spokojený. Byla to velká sranda,“ uvedl Macias.