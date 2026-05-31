Ostravská jízda pokračuje! Perušič se Sedlákem porazili Američany a míří do finále
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě Američany Taylora Crabba a Andyho Beneshe 19:21, 21:12, 15:13. Odpoledne se v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích utkají o titul s vítězi zápasu mezi švédskými obhájci titulu Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem a Katařany Šarífem Janusem s Ahmedem Tidžanem.
Jednatřicetiletý Perušič ve svém sedmém semifinále z osmi ostravských účastí počtvrté uspěl. S bývalým spoluhráčem Davidem Schweinerem, jehož pomohl vyřadit v sobotním osmifinále, získal tři stříbra a jeden bronz. O pět let mladší Sedlák si o medaili na elitním turnaji zahraje poprvé.
V prvním setu jako první odskočili Američané, kteří se dali dohromady před touto sezonou. Češi dotáhli na 15:15, ale koncovku zvládli lépe Crabb s Beneshem. Začátek druhé sady zvládl lépe poslední domácí tým v soutěži a díky dalším Sedlákovým blokům a Perušičovým zákrokům v poli ji dovedl k jednoznačné výhře.
Zkraje tie-breaku se vedení přelévalo ze strany na stranu, pak šli Češi do trháku na 9:5. Američané se nevzdali a obrátili na 12:11, ale závěr patřil Perušičovi se Sedlákem.
"Dneska už to bylo jenom o našem srdíčku, trpělivosti, štěstí a divácích. Nic víc už v tom nebylo. Taktiku jsme měli výbornou, Ondra ji dodržoval víc než já a nakonec Američany trochu dohnaly nervy," řekl Sedlák.
"Ve třetím setu už bylo na Andym Beneshovi vidět, že už nestačí tolik se silami. Že ten kratší servis mu dělal potíže, trápil se na útoku i proti Jirkovu bloku. Nás v tomhle hnali diváci, takže rozhodlo, že jsme ještě našli zbytky sil a ustáli jsme psychicky i to, že se pak Američané dotáhli, smazali to tříbodové manko a dokonce byli ve vedení," doplnil Perušič.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:
Muži - semifinále:
Perušič, Sedlák (20-ČR) - Benesh, Crabb (14-USA) 2:1 (-19, 12, 13),