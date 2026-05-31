Stříbro s příchutí zlata. I jako amatérovi to Perunovi jde, smál se Sedlák po sportovní pohádce
Postarali se o naprostou senzaci. Hráli spolu poprvé, začínali už v kvalifikaci, ale přesto se probojovali až do finále proti olympijským vítězům. Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem berou z domácího J&T Banka Ostrava Beach Pro stříbro s příchutí zlata, dominantním Švédům Davidu Ahmanovi a Jonatanu Hellvigovi podlehli 19:21 a 14:21. „Na tohle budu vzpomínat jako na jeden z nejlepších turnajů v životě,“ líčil Sedlák.
V lednu ukončil profesionální kariéru, aby se mohl naplno věnovat rodině a svému zaměstnání. Jen pro zajímavost, vystudovaný právník Ondřej Perušič pracuje ve společnosti, která se zaměřuje na politickou analýzu ve střední Evropě.
Na ostravský turnaj si vzal volno a na kurt vyrazil společně s Jiřím Sedlákem. Českému týmu i nadále vypomáhá, byť trénuje už daleko méně. Že byste to však v Dolních Vítkovicích poznali? Ani omylem! „I jako amatérovi mu to docela jde,“ zasmál se Sedlák.
Legendární beachvolejbalista hrál pod vítkovickými vysokými pecemi své čtvrté finále v kariéře. Třikrát vedle Davida Schweinera, tentokrát měl k ruce Sedláka. Neuspěl ani tentokrát, nicméně jeho příběh je bez diskuze senzační.
Český tandem přehrál v osmifinále své reprezentační kolegy Schweinera s Trousilem. O kolo později si poradil s Francouzi Daubasem a Ayem a v nedělním semifinále vyřídil americký pár Crabb - Benesh.
Nad síly hrdinů z písku byli jen David Ahman a Jonatan Hellvig, olympijští vítězové z Paříže a teď už i trojnásobní ostravští šampioni. „Obávám se, že zlato viselo hodně vysoko. V prvním setu jsme měli několik šancí, jak ho dostat pro nás, ale museli bychom předvést náš úplně nejlepší výkon. Ve druhém setu, byť jsme měli dobrý začátek, začali Švédové hrát opravdu strojově. Viselo to vysoko, ale i tak si myslím, že jsme předvedli velmi solidní výkon,“ hodnotil Perušič.
„Byl to naprosto úžasný zážitek. Jedna dvě chybičky se projevily na výsledném skóre prvního setu. V tom druhém jsme sice začali výborně, ale Švédové pak ukázali nezlomnou vůli a možná i víc energie,“ navázal Sedlák.
Až Perunovi dojdou body...
„I kdybych tady někdy nedejbože urval zlato, na tohle budu stejně vzpomínat jako na jeden z nejlepších turnajů v životě. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsem nemohl poslat Peruna zítra do práce se zlatou medailí na krku,“ culil se šestadvacetiletý reprezentant.
I přes obrovský úspěch si mistr světa z roku 2023 svůj kariérní konec nerozmyslí. „Rozhodnutí pořád trvá, byť tohle jsou zážitky, které jsou nezapomenutelné a které by si člověk nejraději zažíval každý rok. Když jsem končil, věděl jsem, co dělám,“ ohlížel se Perušič.
„Pořád platí dohoda s trenérem Andreou Tomatisem, že odehraju nějaké turnaje buď po boku Jirky Sedláka, nebo Matyáše Džavoronoka. Budu se snažit si je co nejvíc užít, samozřejmě i dosáhnout na nějaké dobré výsledky a navázat na tohle krásné stříbro z Ostravy. Na mém režimu se nic nemění,“ dušoval se.
Slova chvály měl k Perušičovi i jeho spoluhráč. „Až dojdou Perunovi body i energie, tak to v českém i světovém beachvolejbalu zanechá díru, která se možná nikdy nezacelí. Třeba se najde nějaký další neuvěřitelný talent, ale jsem neskutečně rád, že jsem mohl jeho možná poslední Ostravu v životě hrát s ním. Budu mu za to navždy vděčný,“ doplnil Sedlák.
V ženské části turnaje slaví vítězství třiatřicetileté Kanaďanky Melissa Humana-Paredesová s Brandie Wilkersonovou, které ve finále zlomily Nizozemky Katju Stamovou a Raisu Schoonovou 21:16 a 21:14. Bronz si z Ostravy odvezly Brazilky Thamela a Victoria, ve světovém žebříčku momentálně třetí pár na světě.
„Jsme moc šťastné, že se nám tady povedlo vyhrát. Ostrava je za mě jedním z nejlepších turnajů na okruhu,“ radovala se Wilkersonová, stříbrná medailistka z mistrovství světa 2022 i z předloňské olympiády v Paříži.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:
Muži - semifinále:
Perušič, Sedlák (20-ČR) - Benesh, Crabb (14-USA) 2:1 (-19, 12, 13),