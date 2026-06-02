Beachvolejbal pouze na pláži? Mýtus, co dávno neplatí. Ostravský turnaj baví čím dál víc
Že se hraje beachvolejbal jen v okolí pláže a moře? Tento mýtus už dávno neplatí. Hlavně teda v Ostravě, která se stala jednou z největších bašt elitní beachvolejbalové tour. Turnaj v Dolních Vítkovicích baví hráče i fanoušky. Ti se při něm kochají unikátními scenériemi industriální oblasti, jež v posledních letech slouží nejen sportovním, ale i kulturním akcím. Například hudebnímu festivalu Colours of Ostrava.
Lepší místo pro uspořádání J&T Banka Ostrava Beach Pro nenajdete. Vítkovická Dolní oblast sice už léta těžkému průmyslu neslouží, i tak ale patří k ústředním dominantám moravskoslezské metropole. Ostatně sám její primátor Jan Dohnal zdůraznil, jak si cení toho, že se právě v tomto areálu koná tolik významných událostí.
Už devět let k nim patří i beachvolejbalový turnaj, který se hraje přímo pod Bolt Tower. S výhledem na ni si můžete pořídit nejen z ochozů centrálního kurtu opravdu prima fotky a záběry. Také v tom je ostravský podnik jedinečný.
„Jsem tu vůbec poprvé a moc se mi tady líbí,“ hlásila fanynka s brazilskou vlajkou v ruce. V areálu jste pravidelně potkávali i další zahraniční hosty, třeba rodinné příslušníky hráček a hráčů. Bavila je turnajová fanzona, kde si mohli zahrát volejbal, pochutnat na jídle nebo sledovat velkoplošnou obrazovku, kde současně běžely zápasy.
Atmosféru fanzony poznali i Marek Jankulovski s Jakubem Kohákem. Vzácní hosté si v sobotu odpoledne zahráli beachvolejbal s loučícími se legendami Kristýnou Kolocovou a Markétou Nausch Slukovou. Něco podobného zažil v minulém roce i Jan Koller, další z důležitých postav slavné Brücknerovy éry.
Hlavní pozornost ale patřila jiným. Fachmanům na kurtech a nejlepším beachvolejbalistům planety. Právem se k nim pořád řadí i Ondřej Perušič, v současnosti snad nejlepší sportovní „vysloužilec“ v zemi.
„On sice na všechny strany huláká, že kariéru ukončil, ale trénuje pořád a pořád je stejně dobrý. Doběh toho, co jsme natrénovali v minulosti, bude dlouhý,“ glosoval jeho dlouholetý parťák David Schweiner.
Vystudovaný právník Perušič v lednu s profi sportem seknul, aby se mohl věnovat rodině a práci. Momentálně maká ve společnosti, která se zaměřuje na politickou analýzu ve střední Evropě. A to víte, že hned v pondělí mu volno skončilo.
Domácí atmosféra Čechy ani trochu nesvazuje
Na písku však nadále trénuje, předává zkušenosti a na vybraných turnajích vypomáhá jako hráč. Reprezentační kouč Andrea Tomatis jej dal dohromady s Jiřím Sedlákem, za což si později mohl gratulovat. Usměvaví chlápci, kteří začali už středeční kvalifikací, senzačně postoupili do finále, kde srdnatě vzdorovali Švédům Davidu Ahmanovi a Jonatanu Hellvigovi. Bez diskuze nejlepšímu páru současnosti.
Perušič už v předešlých letech ukázal, to ještě po boku Schweinera, jak mu turnaj svědčí. Vzpomeňte na minulý rok, kdy si mistři světa došli pro parádní bronz. A to ještě třikrát předtím brali stříbro.
Elitní páry české beachvolejbalové scény už léta dokazují, že je beznadějně vyprodané tribuny nerozhodí. Právě v Ostravě totiž předvádějí své nejlepší kousky. Skoro až žasnete nad tím, jak je domácí atmosféra ani trochu nesvazuje.
„I kdybych tady někdy nedejbože urval zlato, na tohle budu stejně vzpomínat jako na jeden z nejlepších turnajů v životě. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsem nemohl poslat Peruna v pondělí do práce se zlatou medailí na krku,“ smál se stříbrný Sedlák.
Potěšily však i další české dvojice. Talentované Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová pronikly do vyřazovací části, Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou si zahrály osmifinále a třeba sestry Pavelkovy v základní skupině odvrátily několik mečbolů, aby utkání otočily.
A to kdo ví, jak by dopadli David Schweiner s Tadeášem Trousilem, kdyby v osmifinále nenarazili na Perušiče se Sedlákem. I oni byli hlavami nastaveni na parádní výsledek. Tak třeba jim to vyjde za rok.