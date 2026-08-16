Brancuská o své hlášce: Nejsem úplný tupec... Záběry na kraťasy? Na pláži se vystavím víc
Až budete sledovat evropský šampionát v Brně, určitě ji nepřehlédnete. Ani nepřeslechnete rány poté, co vytáhlá univerzálka pravačkou praští do míče, který se odrazí od palubovky. Prásk! Jednadvacetiletá Monika Brancuská, volejbalistka roku a studentka softwarového vývoje, pro Sport Magazín mluví o přesných smečích, kraťasech nebo nástrahách ženského kolektivu. „Není snadné nás ukočírovat,“ přiznává tahounka reprezentace.
Týmový manažer ji na chvíli vytáhl z natáčení propagačního spotu s brněnským patriotem Petrem Švancarou: „Mončo, běž tady na rozhovor.“ Vítězka německé ligy i poháru nejdřív nesměle prohodila: „Nemůže někdo jiný?“ Ale pak obsáhlé interview zvládla přesně tak, jak smečuje. S naprostým přehledem. Dokázala, že není „jenom tupec, který skládá balony dolů“. Jak o sobě v nadsázce prohlásila po skvěle zvládnutém zápase v Lize národů s Bulharskem.
Jak se těšíte na domácí šampionát, který startuje v pátek 21. srpna?
„Moc! Mám dojem, že to pro nás všechny bude nový zážitek. Věřím, že se nám povede předvést co nejlepší výkon, abychom fanoušky potěšily.“
Zažila jste v roli divačky mistrovství v jiném sportu?
„To ne, ale po očku koukám v televizi. Je vidět, že čeští fanoušci jsou skvělí, možná nejlepší na světě. Budu moc ráda, když nám vytvoří takovou atmosféru, jakou umějí. My na palubovce necháme všechno. Doufám, že předvedeme to, co umíme. Bojovný volejbal, na který se dá koukat.“
Budete si muset dávat pozor, abyste se nenechaly strhnout? I tohle bude klíč k úspěchu.
„Možná první zápasy budou trochu nervóznější, ale snad to z nás opadne. Začátky bývají těžší, zvlášť před domácím publikem. Ale věřím, že nás to naopak nakopne a nabudí. Hurá do toho!“
Budete se vůbec navzájem slyšet?
„Naštěstí už máme zkušenosti z velkých hal, které byly celkem dost zaplněné. Někdo prohlásil, že v takovou chvíli člověk neslyší ani vlastní myšlenky. Jsme na to zvyklé a jsme za to spíš rády. Rozhodně lepší, než když je ticho. To je pak strašný.“
V poslední době úspěšně hrajete Ligu národů, což je dobrá průprava, že?
„Pomáhá nám jak ve volejbalovém růstu, tak v sebevědomí. Protože se potkáváme s nejtěžšími soupeři na světě. V našem sportu je to nejprestižnější soutěž.“
Čekaly jste, že se vám bude takhle dařit?
„Vždycky věříte, ale nikdy dopředu nevíte, jestli je to spíš doufání, nebo reálné očekávání. Mám pocit, že s řeckým trenérem Giannisem Athanasopoulosem jde český volejbal nahoru. Rosteme. Navíc si sedla skvělá parta a musím říct a i zaklepat, že od té doby, co jsem přišla do nároďáku, to platí. Opravdu si rozumíme. Víceméně máme podobný tým, což tomu pomáhá. Není to tak, že by se pokaždé potkal někdo nový. Snad nám to takhle vydrží i dál.“
Trenér nám rozumí, ale nedává to najevo
V čem je největší přínos kouče?
„Dokáže skvěle stmelovat tým a vytvořit dobrou atmosféru. Samozřejmě s námi pracuje i na technických dovednostech, ale při reprezentačních srazech není až tolik času se individuálně zlepšovat. Hlavní je, že nás dokáže nabudit, připravit a koučovat správným směrem.“
V televizi působí docela přísně. Jaký je ve skutečnosti?