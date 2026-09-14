Volejbalisté mají jisté osmifinále. Itálie? Nesmí nás to tížit v trenýrkách, ví kouč
PŘÍMO Z MODENY | Mistrovstvím Evropy v italské Modeně proplouvají čeští volejbalisté bez zaváhání. Po výhře 3:1 nad Řeckem a nejtěsnějším možným skalpem Švédů si vyšlápli i na Slováky. Zapotili se jen v prvním dějství, následně už dominovali. Po setech 25:21, 25:14 a 25:20 si tak definitivně zajistili osmifinále. „Nemáme odškrtnuto, ale čím dřív jsme dokázali postoupit ze skupiny, tím lépe,“ měl jasno trenér Jiří Novák.
Čtvrtý tým z loňského mistrovství světa se v prvních dvou prověrkách nadřel. Tentokrát už ale ne. Slováci deptali české volejbalisty jen v prvním setu, v jehož polovině odskočili do dvoubodového vedení.
Očekávaný obrat se ale dostavil záhy, především díky esu Antonína Klimeše a preciznímu bloku kapitána Patrika Indry. Poslední bod sady patřil Lukáši Vašinovi. „Od začátku jsme šlapali naplno a nevzdávali jsme se,“ těšilo Klimeše.
Druhý set už byl jasně v české režii. Přispěl k tomu povedený nástup, zlepšená práce u sítě a dohromady pět es. „Rozhodující byl servis, tlak u sítě a následná obrana, která nám pomáhala až do konce,“ pokračoval Klimeš.
Do výkonu Slovenska se možná promítla i těžká nedělní šichta s Itálií. Svěřenci kouče Michala Masného sebrali úřadujícím světovým šampionům set, na mistrovství Evropy vůbec první po 29 letech. Vřava s hlavním favoritem jim skončila jen hodinu před půlnocí.
Najednou budeme v opačné roli
„Proti Slovensku to byl od začátku do konce výkon, který jsme měli předvést i v prvních dvou zápasech. I když musím říct, že Švédové i Řekové se prostě zlepšili a dostali nás do úzkých. Otázkou je, nakolik jejich hrou a nakolik jsme polevili my. Tento výkon je pro mě však povzbuzením do další části,“ pochvaloval si trenér Jiří Novák.
„Celkově se na to koukalo dobře, bez nervů. Přežil jsem, žádné prášky jsem si vzít nemusel, takže dobré,“ culil se. „Nejvíc mě potěšila kvalita výkonů jednotlivců. Když každý jednotlivec předvede takový výkon, tým hraje samozřejmě dobře,“ navázal Novák.
Jeho celek svůj dílčí úkol splnil. Postoupil do osmifinále, které odehraje v Turíně. Ještě předtím ale vyzve dva největší favority skupiny. V úterý od 21.05 domácí Italy a o den později Slovince. „Víme, že najednou budeme mít opačnou roli. Doteď jsme byli favorité, což jsme museli potvrzovat, ale teď už budeme outsideři. Možná se nám může trochu lépe dýchat, ale to neznamená, že se nebudeme rvát. Chceme se co nejlépe připravit,“ hlásil jednapadesátiletý trenér.
Obzvlášť partie s Itálie, navíc v Modeně, je pro český mančaft svátkem. „Bude to zážitek, jen nás to nesmí moc tížit v trenýrkách,“ glosoval Novák.
Česko - Slovensko 3:0 (21, 14, 20)
Rozhodčí: Yener (Tur.), Jurkovičová (Chorv.). Čas: 79 min. Diváci: 414
Sestava a body Česka: Drahoňovský 6, Klajmon 5, Bartůněk, Vašina 13, Klimeš 9, Indra 18, libera Moník/Pavlíček - Roman, Šotola 3, Pastrňák, Svoboda 1, Benda. Trenér: Novák
Nejvíce bodů Slovenska: Gulák 13, Billich a Sellong po 6