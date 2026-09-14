Kapitán Indra o zranění zad: Bez zdravotníků by to nešlo. Itálie? Nejvíc, co můžeme hrát
PŘÍMO Z MODENY | Před začátkem evropského šampionátu v Itálii byl zdravotní stav kapitána otazníkem. Stihne se dát před největší volejbalovou akcí roku dohromady? Odpověď zněla příznivě. Univerzál Patrik Indra se po zranění zad už cítí fit, v pondělí přispěl k výhře 3:0 nad Slovenskem a hladkému postupu do osmifinále. „Určitě je super, že jsme to zvládli ve třech setech. Můžeme pošetřit nějaké síly před zápasem s Itálií,“ vyhlíží Indra.
Záda jsou tedy v pořádku?
„Jsem hlavně rád, že jsem byl schopný tento zápas odehrát a že mi trenér dal šanci nastoupit v základu. Zdraví zatím drží, ale bez pomoci zdravotního týmu by to nešlo. Dává mě dohromady, díky tomu jsem schopný hrát.“
Přibližte, jak probíhala procedura, abyste se dal znovu do kupy.
„Před dvěma týdny se mi zablokovala záda, bylo to trošku nepříjemné. Potom se to nelepšilo tak, jak jsme si mysleli, ale doktor a fyzio odvádějí dobrou práci. Myslím si, že teď jsem připravený hrát.“
Bylo psychicky těžké, že jste nejprve nemohl? Navíc jako kapitán.
„Každé zranění je nepříjemné, tohle mě vždycky bolí. Ale jak jsem říkal, jsem rád, že mám tady péči, jakou mám. Velké díky klukům ze zdravotního týmu, kteří odvádějí neskutečnou práci.“
V zápase se Slovenskem jste zapsali třetí výhru na turnaji. Jak vůbec utkání hodnotíte?
„Byl to skvělý zápas. V prvním setu to byla do půlky trošku tahačka, ale potom jsme jim ujeli. Slováky jsme nechali udělat nějaké chyby a nakonec jsme si to pohlídali.“
Plná hala? To by nás nemělo rozhodit
A co další dva sety?
„Ty byly plně pod naší kontrolou. Diktovali jsme v nich tempo a hlídali si to.“
Hlavní ale bylo potvrdit postup ze skupiny, že?
„Určitě. Před tímto turnajem to byl jeden z našich cílů. Nebudu ale skrývat, že si jdeme pro víc než postup ze skupiny. Proto jsem rád, že se nám povedlo ve třech zápasech vyhrát. A hlavně jsem rád, že takovou výkonnost jsme drželi po celé utkání. Tohle pro nás bylo nejdůležitější.“
V úterý vás čeká domácí Itálie, úřadující mistr světa. Velká výzva, co?
„Je to nejvíc, co můžeme hrát. Bude plná hala a neskutečná atmosféra. Ani zdaleka ale nechci říkat, že si zápas půjdeme užít. Prostě se budeme snažit hrát náš volejbal, ve kterém si půjdeme pro vítězství. Jako každý zápas.“
Zaplněné haly se nezaleknete? Doteď bylo v Modeně komorní prostředí.
„Většina z nás už velké zápasy hrála, takže si myslím, že tohle by nás rozhodit nemělo. Musíme se soustředit na náš volejbal.“