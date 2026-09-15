Civitanova? Jako Real ve fotbale. Nechci se úplně rozkoukávat, hledí Klimeš k přestupu
- Dvacetiletý volejbalový blokař Antonín Klimeš přestupuje z mistrovského Karlovarska do předního italského klubu Cucine Lube Civitanova.
Měřící 208 centimetrů je nejvyšším hráčem reprezentace, přičemž do nové italské výzvy vstupuje s respektem a odhodláním bojovat o sestavu.
S národním týmem si na mistrovství Evropy zajistil postup do osmifinále a v Itálii spoléhá i na podporu devíti rodinných příslušníků.
PŘÍMO Z ITÁLIE | Během volejbalového mistrovství Evropy v Modeně může pilovat italštinu. Už brzy mu přijde vhod, start angažmá ve věhlasném Lube Civitanova se nevyhnutelně blíží. Dvacetiletý talent Antonín Klimeš vyhlíží obrovskou výzvu. „Určitě se hodně těším. Jsem rád, že budu vystavený takové pozici, že nic jasného nemám. O místo musím bojovat, což je pro mě nové. Právě tohle mě může hodně posunout,“ ví český blokař.
K vrcholovému volejbalu má řadu předpokladů. Talent, vůli, píli a především ideální somatotyp. Antonín Klimeš vyrostl do výšky 208 centimetrů, což z něj dělá vůbec nejvyššího hráče v reprezentaci. „Myslím si, že už neporostu, už se to tak nějak drží,“ culí se. „Určitě je to výhoda. Přece jen ten, kdo má dva metry, má o dvacet centimetrů nižší dosah než já. Ruce jsou v té výšce lehce pomaleji.“
I proto mu říkají „Komár“. Prostě samá ruka, samá noha. Přezdívku zdědil po otci, který je pro něj oporou stejně jako další členové rodiny. Na mistrovství Evropy do Itálie přijelo Klimeše podpořit hned devět lidí. „Už jsem si na to zvykl. Moji rodiče mě podporují v podstatě všude, kde jsem. Za to jsem samozřejmě rád,“ těší dlouhána.
Přestup do Civitanovi? Mám vnitřní strach
Na Apeninském poloostrově jej teď rodina bude podporovat častěji. Po mistrovské sezoně v Karlovarsku se Klimeš přesouvá do klubu Cucine Lube Civitanova, který patří k naprosté evropské špičce. Od roku 2016 získal čtyři italské tituly a v minulé sezoně podlehl až ve finále Perugii. „Oproti české lize to bude hodně jiné. Jak tréninkově, tak kvalitou zápasů,“ má jasno Klimeš.
Itálie a Polsko jsou jiné světy, lepší adresy na volejbal zkrátka nenajdete. „Čím víc se to blíží, strach je o něco větší, spíš takový ten vnitřní. Doufám, že všechno vyjde, ale nechci se úplně rozkoukávat. Chtěl bych do toho rychle nalítnout a pozici v týmu si co nejrychleji vydobýt. Věřím, že to v mých silách je,“ popisuje.
S českým týmem si zajistil osmifinále ME už po pondělním skalpu Slovenska. Do nového angažmá navíc půjde coby člen čtvrtého týmu z loňského MS a úřadující evropský šampion do 22 let. „Jsem pořád v zápřahu, takže si myslím, že moc věcí by mě překvapit nemuselo. Možná až na nějakou kvalitu tréninku, v tomhle to bude jiné,“ doplňuje Klimeš.