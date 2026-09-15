Srdnatý boj proti italské mašině. Mistrům světa sebrali volejbalisté set, pak nestačili
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nastoupit proti Itálii v Modeně? Větší volejbalovou výzvu jen těžko najdete. Čeští reprezentanti však odešli ze složitého testu se ctí, úřadujícímu světovému šampionovi sebrali set. Hned ten první, pak už řádili domácí. Poslední duel v základní skupině odehrají svěřenci Jiřího Nováka ve středu večer, do cesty se jim postaví Slovinci. „Čeká nás zápas, který rozhodne, jestli budeme druzí nebo čtvrtí ve skupině,“ ví český trenér.
Rachot nastal už pár minut před zápasem, kdy se několikatisícový kotel v Modeně rozezpíval na známých italských hitech. Pokračoval hymnou, z níž měl husí kůži snad každý přítomný. V rodišti světoznámého operního pěvce Luciana Pavarottiho to ani nejde jinak. Italové volejbal milují. „Atmosféru jsme si užili. Hrát proti mistrům světa v Modeně, kde je volejbalový chrám, se nepoštěstí jen tak. Byl to úžasný zážitek,“ přikývl Lukáš Vašina.
Nicméně v prvním setu Češi domácí velmoc zaskočili. Zhruba v jeho polovině uhráli čtyři body v řadě a rázem se dostali do trháku. Ten později ještě navýšili na pětibodový rozdíl. Resumé naprosto perfektní sady? 25:23!
Jenže od druhého dějství už favorit zabral. Rázem si pomohl osmnácti vítěznými míči a několika dalšími esy. Z Italů se najednou stal perfektně vyladěný stroj, který zastavit nešlo. Parta kouče Jiřího Nováka kousala skóre 16:25.
Jejich síla je obrovská
„V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb, ale od druhého setu začali Italové bohužel tlačit do servisu a měli i pověstné štěstíčko. Pár servisů jim létalo na lajnu fakt o milimetry. Musím ale uznat, že jejich síla je obrovská,“ měl jasno Vašina. „Odvážnému štěstí přeje. Jsou to taky jenom lidi, na druhou stranu mají precizní obranu na síti,“ navázal Novák.
Jeho tým se následně zvedl, pomohlo i trojité střídání. Nováčci to na place oživili a dlouho drželi krok. Zlomil je až závěr setu, v němž Mattia Bottolo vytáhl dvě esa v řadě. Poslední slovo měl Yuri Romano. „Jakmile se začaly projevovat rozdíly, střídal jsem s vědomím, že proti Slovincům potřebuju kvalitní výkon, abychom si ve skupině uhráli pozici,“ líčil Novák.
„Zápas s Itálií splnil účel v tom, že se většina hráčů dostala na hřiště. Musel jsem mít v hlavě, že ve středu nás čeká zápas, který rozhodne, jestli budeme druzí nebo čtvrtí ve skupině. Bude to navíc třetí utkání ve třech dnech,“ uvedl kouč.
V poslední sadě se už Italové cítili jako ryby ve vodě. Plavali dál, bez výraznějších komplikací zvítězili 23:25, 25:16 a dvakrát 25:20. Téměř jistě si pojistili prvenství ve skupině, které si dali za cíl.
Utkání skupiny A mistrovství Evropy volejbalistů v Modeně (Itálie):
Itálie - Česko 3:1 (-23, 16, 20, 20)
Rozhodčí: Jurkovičová (Chorv.), Varbanov (Bul.). Čas: 107 min. Diváci: 4487.
Sestava a body Česka: Bartůněk, Drahoňovský 4, Klimeš 5, Indra 12, Vašina 12, Klajmon 6, libera Moník/Pavlíček - Šotola 5, Roman 1, Benda 7. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Itálie: Romano 24, Bottolo 22, Lavia 15.
|1.
|Itálie
|4
|4
|0
|0
|0
|12:2
|348:276
|12
|2.
|Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|10:6
|359:347
|8
|3.
|Slovinsko
|3
|2
|0
|0
|1
|7:3
|241:205
|6
|4.
|Řecko
|4
|2
|0
|0
|2
|7:8
|334:347
|6
|5.
|Švédsko
|4
|0
|0
|1
|3
|3:12
|306:347
|1
|6.
|Slovensko
|3
|0
|0
|0
|3
|1:9
|190:256
|0