Porážka na závěr skupiny, Češi v ní skončí za Italy i Slovinci. Které týmy hrozí v osmifinále?
PŘÍMO Z MODENY | Tahanice o druhé místo ve skupině A na volejbalovém evropském šampionátu mezi Českem a Slovinskem trvala bezmála dvě hodiny a deset minut. Lépe si v ní vedl favorit, který se radoval po čtyřech setech (24, -13, -25 a -23). „Byla to pro nás užitečná zkouška. Taková, kterou si každý den nezahrajeme,“ měl jasno Jiří Benda. Svěřenci Jiřího Nováka si musí na svého osmifinálového soupeře počkat do čtvrtka. Jisté je, že se přesunou do Turína, kde celý turnaj pokračuje.
Závěrečné dva skupinové zápasy znamenaly pro české volejbalisty pořádně složité prověrky. V úterý se zpovídali domácím Italům, ve středu nebezpečným Slovincům. V obou duelech padl loňský semifinalista mistrovství světa poměrem 1:3 na sety. Ani jednou ale rozhodně nezklamal. „Myslím si, že nás to dobře připravilo na play off,“ pokývl Jiří Benda.
Na turnaji stále platí, že úvody zápasů Češi zvládají na jedničku. Zatím v každém utkání ovládli první sadu. Nejinak tomu bylo i proti Slovincům, které v závěru dějství nalomily vlastní protesty. Janu Kozamernikovi a spol. se nepozdávalo vrácení od Luboše Bartůňka, Slovinsko lamentovalo nad čistotou úderu. „Byla to jejich druhá taková chyba,“ nelíbilo se trenérovi Solimu.
Ve druhé sadě už favorit dominoval, Česku povolil jen třináct bodů. Následující set už ale nabídl další velké drama. Tentokrát s růžovějším koncem pro Slovince.
Ačkoliv Češi vedli o tři body (17:14), následně ztratili pět ze šesti výměn. „Teď musíme předvést to nejlepší. Proč nás soupeř zase tlačí? Proč?“ tázal se kouč Novák. Nepomohlo ani tradiční hecování od libera Milana Moníka, Bračkův závěrečný servis byl na Bendu až příliš těžký.
Stejně tak poslední sada, která byla zase těsná. Dopadla 25:23 pro Slovince. „Myslím si, že být to v jiné fázi turnaje, tak jsme jim dneska dali. Ale potkalo nás to teď, dostali jsme se do koncovek, které řešili Slovinci lépe,“ povzdechl si Novák, jenž narážel na to, že jeho celek odehrál třetí zápas ve třech dnech.
Zamotanou skupinu A v Modeně čeká rozuzlení ve čtvrtek. Češi v ní skončí na třetím, nebo čtvrtém místě, záležet bude na vzájemném utkání Řecka se Slovenskem. V turínském osmifinále se potkají s jedním z trojice Finsko, Belgie, Srbsko.
„Pokud se nepletu, vypadá to na Finsko, ale nejsem si jistý. Musíme se s tím vypořádat. Věříme, že je dokážeme porazit,“ uvedl Benda. „Osobně si myslím, že Řekové budou přemýšlet o soupeři. Jsou to Balkánci, kteří si můžou mezi dvěma vybrat. Na nás tím pádem někdo vyjde,“ pokrčil rameny Novák.
Utkání skupiny A mistrovství Evropy volejbalistů v Modeně:
Česko - Slovinsko 1:3 (24, -13, -25, -23)
Rozhodčí: Yener (Tur.), Kellenberger (Něm.). Čas: 115 min. Diváci: 630.
Sestava a body Česka: Bartůněk, Benda 15, Klajmon 7, Indra 16, Vašina 12, Klimeš 10, libero Moník - Drahoňovský, Šotola, Roman, Svoboda 1, Pastrňák 1. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Slovinska: Mujanovič 21, Možič 17, Bračko 13, Pajenk a Kozamernik po 11.