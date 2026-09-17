Češi proti gigantům. Ve skupině nezklamali, zázraky byly daleko. V play off proti Belgii
PŘÍMO Z ITÁLIE | Tři vítězství, dvě porážky. Takové je resumé českých volejbalistů po zápasech v Modeně. Na evropském šampionátu se v pátek přesunou do Turína, kde je v osmifinále čeká Belgie. Semifinalista loňského MS v základní skupině nezklamal, ale ani nenadchl. Do duelu se Slovinci se možná i promítla únava, Češi totiž odehráli pět utkání v šesti dnech. „Určitě tam něco takového bylo, ale to neznamená, že se za tohle budeme schovávat,“ hlásil trenér Jiří Novák.
V úvodních dvou zápasech Česko pokaždé odskočilo do dvousetového vedení, jenže v závěru si z toho udělalo drama. Řeky nakonec porazilo 3:1, Švédy 3:2. Velmi jistě si naopak poradilo se Slovenskem, které smetlo nejrychlejším možným způsobem.
V závěru skupiny se už ale parta kouče Jiřího Nováka postavila pořádně těžkým vahám. Domácím Italům, mimochodem úřadujícím mistrům světa, a také Slovincům, bronzovému týmu z mistrovství Evropy před třemi lety.
Přitom nad oběma giganty český tým vedl. Stále tak platí, že na turnaji ještě úvodní sadu neztratil. „Asi nás stojí první sety strašně moc sil. Hrajeme konzistentně, ale na to, abyste hráli konzistentně a nedělali chyby, musíte být enormně koncentrovaní. A koncentrace vám bere i mentální síly,“ zdůvodňoval trenér Novák lepší začátky, ale i horší konce.
„Pak si asi řekneme, že jsme začali blbě, tak to necháme dojet a zkusíme až další set. Třeba se pletu, je to otázka víc na hráče, ale takhle to já cítím,“ pokračoval.
Převládají pozitivní dojmy
Na Itálii a Slovinsko jeho mančaft nestačil shodně 1:3. Mnohem lepší dojem ale zanechal ve špílu proti domácím hvězdám. „Kdybychom hráli proti Italům stejně jako se Slovinskem, naloženo asi dostaneme víc. Výkon to nebyl takový. Problém je, že od stavu dvacet v koncovce třikrát zkazíme a Slovinci nám dají tři bomby. Já už to nechci za něco schovávat. Prostě asi nemáme kvalitu, abychom byli v těchto momentech lepší než soupeř,“ pověděl Novák upřímně.
„Moc ale nechybělo,“ připomněl reprezentant Jiří Benda. „Podobně jako proti Italům byl největší rozdíl na servisu. Oni si tím pomohli mnohem víc než my. My jsme byli možná ustrašení, prostě jim to vycházelo a nám tolik ne.“
Zahrát si však v Modeně proti domácímu výběru? Pro hráče svátek i pořádná zkušenost. „Řekl bych, že to pro nás byla užitečná zkouška. Taková, kterou si nezahrajeme každý den a ještě v takové hale. Myslím si, že na zápasy v play-off nás to docela dobře připravilo,“ navázal Benda.
Z náročné základní skupiny má trenér Novák převážně pozitivní dojmy. „Malá kaňka je Švédsko, kde jsme to měli domlasknout a sil by potom možná bylo víc. Zápasy s druhým a pátým týmem světového rankingu byly dobré, i když si osobně myslím, že se z toho proti Slovincům dalo vytěžit víc,“ neskrýval jednapadesátiletý lodivod.
Výsledky českého týmu v základní skupině
Česko - Řecko 3:1
Česko - Švédsko 3:2
Česko - Slovensko 3:0
Česko - Itálie 1:3
Česko - Slovinsko 1:3