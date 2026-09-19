S lehkým pupkem ve čtyřce na světě. Bartůněk o hlášce roku: Říkali, ať si to nechám patentovat
PŘÍMO Z ITÁLIE | Při senzační jízdě českých volejbalistů na loňském mistrovství světa prohodil v euforii větu, která obletěla Česko. V nejlepších hláškách roku na webu iSport skončila dokonce první. „Je mi pětatřicet let, mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě,“ pobavil reprezentant Luboš Bartůněk po postupu do semifinále. I rok poté mu úsměvný rozhovor pro Českou televizi mnoho lidí připomíná.
Český volejbal zažíval historický úspěch. Postoupit mezi čtyři nejlepší mančafty na světě? Skutečně velká věc. Kromě čtvrtfinálového vítězství nad Íránem si fanoušci okamžitě vybaví i Bartůňkův rozhovor.
„Kdekoliv jsem byl, tu hlášku jsem slyšel. I mě ve výsledku potěšilo, že to byla hláška roku. Dostal jsem nespočet zpráv. Lidi mi dokonce říkali, ať si to nechám patentovat. Občas to někdo použije i teď,“ usmívá se Bartůněk s odstupem času.
„I když se snažíme nežít z minulosti, tento šampionát máme v hlavách všichni. Tlak tam určitě je, hlavně z řad fanoušků a okolí volejbalu. Výsledek teď lidi očekávají stejný, ale vždycky je na takový úspěch těžké navazovat. Je to stejné, jako kdybyste chtěli po hokejistech, kteří vyhráli mistrovství světa, aby ho vyhráli znovu. Všichni to chtějí, ale není to jednoduché,“ ví šestatřicetiletý nahrávač.
Důležitá role v partě
Volejbalista Českých Budějovic nyní válčí s reprezentací na mistrovství Evropy v Itálii, do týmu se vrátil v červnu. Předtím krátce absentoval z důvodu narození potomka. „Vždycky je to nové, když se vám narodí dítě. Mám ale skvělou manželku, která to zvládá a hodně mi pomáhá,“ těší Bartůňka. „Teď ještě budeme doma v Budějovicích, ale další sezonu máme v plánu jít ven.“
Bartůněk patří v týmu kouče Jiřího Nováka k nejzkušenějším hráčům. Spolu s liberem Milanem Moníkem se tak snaží tmelit partu. „Jsme tady od toho, abychom tým vedli. Věřím, že to děláme a snad v tom budeme pokračovat. Nechci říct, že jen parta vyhrává turnaje a zápasy, ale pořád je to velká část toho, když se to podaří,“ dodává Bartůněk.
Čeští reprezentanti v základní skupině třikrát vyhráli a dvakrát padli. V osmifinále, do kterého nastoupí v pondělí od 16:00 v italském Turíně, se utkají s Belgičany.