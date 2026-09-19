Volejbalista Vašina o tlaku v Polsku i tvrdých komentářích na sítích: Beru je jako palivo
- Českého volejbalistu Lukáše Vašinu čeká s reprezentací osmifinále mistrovství Evropy v Turíně proti týmu Belgie.
Za klíč k úspěchu považuje ubránění belgických hvězd Reggorse a Deraa i využití čtyřdenního volna k regeneraci sil.
Negativní komentáře od fanoušků na sociálních sítích si s týmem občas přečte a bere je jako motivaci dokázat všem opak.
Na volejbalovém mistrovství Evropy v Itálii má velkou podporu od svých nejbližších. Dohlíží na něj manželka, dcera i tchyně. Teď se už Lukáš Vašina spolu s celým týmem přestěhoval z Modeny do Turína, kde jej čeká v pondělí od 16:00 osmifinálové utkání s Belgií. „Bude záležet na detailech. Třeba i na tom, kdo se dobře vyspí a komu půjde servis. Je to jeden zápas. Buď vás pošle na výsluní, nebo do totálních pekel,“ ví český reprezentant.
Za Belgii nastoupí dvě velké hvězdy - Ferre Reggers a Sam Deroo. „Pro ně dva klíčoví hráči. Jsou schopni zápas otočit nebo ho i sami vyhrát. Jsou to takové dvě pohromy, na které musíme dát pozor. Pokud budeme chtít s Belgií uspět, musíme je ubránit,“ má jasno Lukáš Vašina.
V přípravě jste proti nim už dvakrát nastoupili. Jaký průběh čekáte tentokrát?
„Doufám, že lepší. (usmívá se) V těch zápasech jsme byli v plné přípravě na mistrovství Evropy, po těžké posilovně a po těžkých trénincích. Myslím si, že druhé utkání jsme tam odehráli dobře, ale teď nás čeká play off, kde záleží na detailech.“
Prospěje vám před klíčovým duelem na turnaji čtyřdenní volno?
„Poté, co jsme hráli se Slovenskem, Itálií a Slovinskem tři dny za sebou, to vhod přijde. Poslední dva zápasy byly fakt těžké, museli jsme vydat všechno, co jsme v sobě měli. Obzvlášť ve středu se Slovinci, kdy nám už síly docházely. Čtyři dny nám pomůžou zregenerovat a nechat mysl odpočinout. V pátek jsme si navíc udělali takovou malou procházku po Turíně, aby nám hlava od volejbalu vypnula. Koukli jsme na nějaké památky.“
Které vás zaujaly nejvíc?
„Byli jsme se podívat na náměstí, u hradu a na nějaké zahrady. Tam to bylo fakt nádherné! Samozřejmě jsme si dali i kávičku, jak je v Itálii zvykem a podívali se po nějakých dražších obchodech.“
Opravdu jste se jen podívali?
„Nic jsme si nekoupili. (směje se) Každopádně to bylo příjemné zpestření.“
Kdyby bylo na vás, změnil byste systém turnaje? Pět zápasů v šesti dnech je třeba v porovnání s fotbalem obrovský rozdíl.
„Na hotelu jsme bydleli se Slováky, kteří měli jeden zápas, pauzu, dva zápasy, pauzu a pak ještě dva zápasy. Takhle by to bylo určitě lepší. Jednoduché to není, ale nechci to moc porovnávat s fotbalem. Tam se devadesát minut běhá, je to něco jiného. Na druhou stranu, my dvě hodiny skáčeme.“
Kolena asi dostávají zabrat, co?
„Už to není sranda. Když mi bylo dvacet, cítil jsem se lépe. (směje se) V sedmadvaceti je to už trochu bolavější než pár let nazpátek. Každý ale věděl, že turnaj to nebude jednoduchý. Pokud chcete hrát na sto procent, nejde vydržet tři zápasy za sebou po fyzické stránce, i když máte adrenalin.“
Negativní komentáře nás motivovaly hrát lépe
Jaký pocit ve vás převládá z vašich dosavadních výkonů?
„Samozřejmě že vnímáme, co se o nás píše i pod články. Někdy se o komentářích bavíme. Někteří lidé píšou, že čtvrté místo je ve skupině neúspěch, ale my si to nemyslíme. Jediná kaňka na celé skupině je zápas se Švédskem, ve kterém jsme vedli 2:0. Prostě jsme je měli docvaknout bez toho, abychom ztratili bod. Moc to ale nezměnilo. Stejně bychom šli na finskou skupinu, kde byli všichni soupeři hodně podobní. Určitě je to ale pořád lepší než narazit na Poláky, Ukrajince, Bulhary, Francouze nebo Němce. Hodnotím to pozitivně, zápasy jsme odehráli dobré. I proti Švédsku jsme nakonec ukázali, že rozjetou mašinu dokážeme zastavit a vyhrát.“
Když jste mluvil o komentářích na sítích, motivují vás?
„Hrozně. Když jsme jeli minulý rok na mistrovství světa, četl jsem hodně komentářů, že za týden poletíme domů se skóre 0:9. Možná nás to motivovalo hrát ještě lépe. Neříkám, že je čteme všechny, ale většinou hned ten první, který na vás vyjede, je sám o sobě pecka. (usmívá se) Beru to jako takové potřebné palivo, abychom hráli lépe a mnoha lidem ukázali, že se pletou.“
Nemáte někdy chuť na podobné komentáře odpovídat?
„Hodilo by se to, ale jsme sportovci. Někteří holt mají potřebu psát své názory pod příspěvky. Můžeme je ale pozvat na trénink nebo na zápas, ať si sami přijdou vyzkoušet, jaké to je hrát dvě hodiny volejbal.“
Dlouho jste hrál v Polsku, kde však musel být mnohem větší tlak.
„Tam jsem se na ty komentáře nemohl ani koukat, protože z pětiset jich bylo 400 negativních. Snažil jsem se to ventilovat, ale jak jsem řekl, je to spíš motivační a někdy až úsměvné. Česko s Polskem ale srovnávat nejde, v Polsku je volejbal sport číslo jedna. A co si budeme povídat, u nás je furt trošičku za fotbalem nebo hokejem, což je veliká škoda. Myslím, že na velkých akcích ostudu určitě neděláme.“
Když o Polsku mluvíte v minulém čase, je už teda oficiální, že se budete stěhovat?
„Oficiální to ještě není, ale v Polsku příští sezonu působit nebudu. Konkrétní být ale nemůžu.“