Příběh belgické hvězdy: kontroverzní návrat do Ruska i boj s rakovinou. A teď proti Česku!
PŘÍMO Z ITÁLIE | V dubnu oslavil čtyřiatřicáté narozeniny. V belgické kabině je velkým šéfem a spolu s Ferrem Reggersem také největší hvězdou. V pondělí od 16:00 se navíc postaví do cesty českým volejbalistům v boji o čtvrtfinále mistrovství Evropy. To je Sam Deroo, muž, jenž před pár měsíci překonal rakovinu varlat a poslední čtyři roky působil v Rusku. Nyní se přesunul do tureckého klubu Halkbank Spor Kulübü.
Je to bezpochyby citlivé téma. Nejen v Česku, ale napříč celou Evropou. Jeden z nejvýraznějších belgických volejbalistů Sam Deroo se jen několik měsíců po začátku války na Ukrajině vrátil do Ruska. Nikoliv do Dynama Moskva, ale do Zenitu Kazaň. A to navzdory tomu, že belgický volejbalový svaz už 26. února 2022 vydal prohlášení, v němž oznámil neúčast svých týmů na jakýchkoliv turnajích pořádaných v Rusku a Bělorusku.
Deroo působil v Kazani do roku 2025, poté se dohodl s Lokomotivem Novosibirsk. Pro web championat.com dokonce uvedl: „Současná situace ve světě samozřejmě zanechává určitý otisk, ale nikdo mě nepřesvědčí o tom, že v Rusku žijí nějací jiní lidé nebo že se najednou všichni stali těmi špatnými. Setkávám se s mnoha dobrými lidmi, kteří se ke mně chovají jen pozitivně.“
Rusko? Žádná rizika pro můj život
Svého angažmá v Rusku dle svých slov nikdy nelitoval. „Všechny možnosti jsem dlouho zvažoval. Chápal jsem, že existují rizika, ale moje kariéra v Polsku tehdy nešla tak, jak bych si sám představoval. Kdybych nešel do Kazaně, z herního hlediska bych udělal krok zpět. Musel bych hrát za pátý nebo šestý tým v Itálii či Polsku, kde bych herně stagnoval nebo se zhoršoval,“ líčil.
„Proto jsem dal přednost tomu riskovat a jet do Kazaně. Nakonec jsem dospěl k závěru, že pro můj život a zdraví neexistují přímá rizika. Všechno tak bylo v pořádku,“ navázal Deroo.
Koncem roku 2025 se mu ale život obrátil vzhůru nohama. Lékaři Deroovi diagnostikovali rakovinu varlat, kvůli níž musel podstoupit chemoterapii. Vyléčil se v únoru, kdy Lokomotiv Novosibirsk na svých sociálních sítích uvedl: „V současné době se vrací do klubu, aby zahájil rehabilitaci. To je srdce šampiona. Do toho, Same!“
Jsme lepší než Česko
Krátce před začátkem evropského šampionátu, na němž Belgičané ovládli základní skupinu v Tampere, se Deroo o pocity z nepříjemného období podělil v rozhovoru pro server topvolleybelgium.be. „Člověk se z toho jednoznačně naučí, že musí žít přítomným okamžikem. Díky pokroku vědy se z toho dostane, ale někde vzadu v hlavě mu pořád zůstává, že se rakovina může vrátit,“ popisoval.
„Zatím ale kontroly dopadají pozitivně, což je velká úleva. Čím déle dobré zprávy trvají, tím menší je pravděpodobnost, že se nemoc vrátí,“ pokračoval volejbalista, jemuž se na začátku června narodila dcera Mia.
V pondělí ho čeká utkání proti českému týmu, nad kterým Belgičané v přípravě dvakrát uspěli. „Česko jsme porazili s velkými obtížemi, ale opravdu jsme lepší než oni,“ burcoval Deroo, jinak velký fanoušek Realu Madrid a především svého krajana Thibauta Courtoise.