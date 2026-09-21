Úkol pro osmifinále: Ubránit belgická „zvířátka“. Čtyři dny volna? Jednoznačně výhoda!
- Česká volejbalová reprezentace nastoupí v osmifinále mistrovství Evropy v Turíně proti vítězi skupiny C z Belgie.
Trenér Jiří Novák označil za hlavní hrozbu soupeře údernou dvojici Sam Deroo a Ferre Reggers, ale zároveň ví, kde mají přednosti a slabiny.
Po náročném programu v základní skupině měli čeští reprezentanti před klíčovým duelem čtyřdenní zápasové volno.
PŘÍMO Z ITÁLIE | České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy v Itálii klíčové utkání. „Buď vás pošle na výsluní, nebo do totálních pekel,“ ví reprezentant Lukáš Vašina. Svěřenci Jiřího Nováka se dnes od 16:00 postaví Belgii, vítězi skupiny C. Na koho si musí dát největší pozor? Především na Sama Deroo a Ferreho Reggerse. „Mají taková dvě zvířátka, která rozhodují o tom, jestli tým vyhraje, nebo prohraje,“ přikyvuje kouč.
S Belgičany mají celkem čerstvou zkušenost. Těsně před odjezdem na evropský šampionát je čeští volejbalisté vyzvali dvakrát v přípravě. Napoprvé padli bez zisku setu, nicméně ve druhém duelu už rozhodoval tiebreak. Znovu se však radoval soupeř.
„Víme, v čem jsou silní a v čem slabí. Doufejme, že najdeme cestu,“ přeje si libero Milan Moník. „O Belgii máme dost informací, stejně jako oni toho ví dost o nás,“ připomíná trenér Jiří Novák.
Belgičané vstupují do osmifinálového utkání v Turíně v roli papírového favorita. Vyhráli základní skupinu C, v níž se na poslední chvíli vyhoupli před Finsko. Hlavně díky přispění dvou velkých hvězd - Sama Deroo a Ferreho Reggerse.
Rozpačitá skupina
„Je to dvojka, která nám zatápěla,“ vzpomíná Moník na přípravná utkání. „Připravíme se na ně. Otázkou je, jestli to bude stačit. Reggers je topový hráč, od kterého půjde zhruba padesát procent bodů. Doufám, že se nám ho v obraně podaří trochu přibrzdit,“ přeje si Novák.
Skupinovou fázi v Modeně Češi hodnotí rozpačitě. Před úřadujícího semifinalistu mistrovství světa se podle očekávání dostali Italové i Slovinci, jenže třetí flek nakonec obsadili Řekové.
„Je to trošku zklamání, ale cíl byl postoupit. Po skupině víme, že se nám to všechno úplně nesešlo, takže doufejme, že se to už konečně sejde. Jak od servisu, tak od příjmu. Potřebujeme ukázat to, co jsme předváděli na mistrovství světa,“ hlásí Moník.
„Byly tam dobré pasáže a dobré zápasy. Nehodnotil bych je jako celek, ale v určitých duelech jsme měli takovou hlušší chvilku. Postup je fajn, ale myslím si, že v některých zápasech jsme to mohli trošku lépe vyřešit,“ neskrýval Novák.
|ZÁPASY VE SKUPINĚ
|VÝSLEDEK
|Česko–Řecko
|3:1
|Česko–Švédsko
|3:2
|Česko–Slovensko
|3:0
|Česko–Itálie
|1:3
|Česko–Slovinsko
|1:3
V čem zatím vnímá česká reprezentace největší rozdíl oproti světovému šampionátu, na němž uhrála senzační čtvrté místo? „Každý rok je úplně jiný. Je to podobné, ale letos to tak nějak neklouže. Občas se to zastaví a v určitých částech zápasů si moc nevíme rady. Máme tam herní činnosti, které nám oproti loňsku haprují,“ připouští kouč.
V Modeně se projevil na jeho týmu vskutku náročný program. Češi odehráli pět špílů v šesti dnech, nyní však měli čtyřdenní zápasové volno. „Je to jednoznačně výhoda, protože proti Slovincům jsme šlapali vodu. Stejný program jsme měli i loni, kdy jsme měli také čtyři dny do osmifinále. Potrénovali jsme, zaposilovali a nabili tělo, abychom si to mohli na férovku rozdat,“ doplňuje Novák.