Pohádka z MS se opakovat nebude, volejbalisté končí v osmifinále. Co kontroverzní dvojdotek?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Stejně jako na předešlém evropském šampionátu jim stopku vystavilo osmifinále. Čeští volejbalisté končí na ME v Itálii po porážce 1:3 s Belgií (20, -24, -14, -15). Nejlepší tým skupiny C zaskočili jen v prvním setu, od té doby už favorit dominoval. „Každá prohra je velké zklamání. S týmem, se kterým jsme sem přijeli, jsme pomýšleli na víc,“ hodnotil kapitán Patrik Indra.
Všechny české zápasy na mistrovství Evropy byly jako přes kopírák. Navzdory úspěšným prvním setům stejně rozhodovaly druhé. Když je Češi zvládli, brali i vítězství. Když ne, nastal problém. „Nechápu, proč se nám to stávalo. Odehráli jsme excelentní první set, ale pak přišel další a totální propad. Nedokážu si to vysvětlit,“ hledal slova nahrávač Luboš Bartůněk.
Osmifinále s Belgií nabídlo totožný scénář jako nejtěžší duely ve skupině proti domácí Itálii a Slovinsku. Svěřenci Jiřího Nováka na favorita vlétli, dokonale jej zaskočili, jenže postupně začali ztrácet. „V prvním setu jsme hráli parádně, ve druhém jsme prostě udělali víc chyb a pak už jsme nebyli ničeho schopní. Nepřihráli jsme si, neubránili jsme a přestali jsme dodržovat taktické pokyny. Nevím, proč se to stalo,“ pokrčil rameny šestatřicetiletý volejbalista.
Klíčový moment utkání? Závěr druhého setu. Nejprve v něm česká reprezentace odvrátila tři setboly, avšak kontroverzní dvojdotek Matouše Drahoňovského přiřkl další možnost Belgičanům. „Rozhodčí tam úplně nepochopitelně písknul balon, který pískat vůbec neměl. Měli jsme zvednutý balon a mohli jsme si ho dohrát. Třeba bychom ho nedohráli, ale to je jedno. Myslím si, že nás to trošku zlomilo. V dalším setu jsme nezačali dobře a už jsme byli dole,“ štvalo Bartůňka.
Za stavu 25:24 Belgie využila setbol díky nepřesné smeči Patrika Indry, kterého po celou dobu šampionátu trápily problémy se zády. „Určitě to není ideální, ale rozhodně nemám v plánu se na to vymlouvat. Těším se, až se dám teď do kupy,“ nezastíral kapitán.
Trenérovi chyběl konstantní výkon
Parta kolem hvězdného Ferreho Reggerse ve třetí sadě dominovala, vyhrála ji 25:14. Češi dělali chyby, systém hry se jim totálně rozpadl. Rázem se dostali do pozice, kdy už opravdu museli. „Možná na nás dolehla chvíle toho momentu, na druhou stranu Belgie začala hrát výborný volejbal, naprosto bez chyb, hlavně na útoku. Rozehrál se jí univerzál, kterého jsme dva sety výborně drželi,“ popisoval Indra.
„Musíme se na ně zaměřit obranou, furt něco měníme. Zůstaňte tak a vezměte to na sebe,“ nabádal Novák při oddechovém čase za stavu 5:11. Změna ale nepřišla, mezi nejlepší osmičku tak postoupila Belgie. „Osmifinále byl pro nás klíčový zápas, který jsme bohužel nezvládli. Musí nás to zase nakopnout, abychom se chtěli víc a víc zlepšovat,“ měl jasno Indra.
„Samozřejmě jsem zklamaný, že jsme neprošli dál, ale myslím si, že jsme i proti favoritům odehráli dobré zápasy, ať to byla Itálie nebo Slovinsko. Věřím, že na tom můžeme do dalších roků stavět,“ doplnil svého spoluhráče Bartůněk.
Čeští volejbalisté tak nenavázali na úspěšný světový šampionát z minulého roku, kdy ve skupině senzačně porazili Srby, v osmifinále Tunisko, o kolo dál Írán a až v semifinále narazili na Bulhary. „Vidíte, že i když tady byly dva posty jiné, přesto jsme v určitých úsecích dokázali ten level mít. Ale prostě jsme ho neudrželi,“ mrzelo Nováka.
„Furt se točíme dokola, chyběl nám konstantní výkon a taková mentální síla. Tím myslím to, abychom nedopustili skóre minus deset a po jedné chybě se ještě víc koncentrovali. Chybičky k tomu patří, volejbal je hra chyb, ale my jsme si sami dávali direkty, po kterých jsme se už nezvedli. Na jednu stranu jsme splnili, co jsme chtěli, to znamená porazit tři slabší soupeře a kvalifikovat se do play off, ale celkově jsme nebyli konstantní,“ dodal jednapadesátiletý kouč.
Mistrovství Evropy volejbalistů - osmifinále v Turíně:
Česko - Belgie 1:3 (20, -24, -14, -15)
Rozhodčí: Szabo-Alexi (Rum.), Varbanov (Bulh.). Čas: 104 min. Diváci: 1021.
Sestava a body Česka: Drahoňovský 9, Klajmon 8, Indra 14, Vašina 14, Klimeš 7, Bartůněk 1, libero Moník - Šotola 1, Zajíček, Roman, Benda, Pastrňák, Svoboda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Belgie: Reggers 24, Deroo 17, Rotty 10.
|Rok
|Výsledek
|Fáze a soupeř
|2023
|0:3
|v osmifinále (se Srbskem)
|2021
|0:3
|ve čtvrtfinále (se Slovinskem)
|2019
|0:3
|v osmifinále (se Srbskem)
|2017
|1:3
|ve čtvrtfinále (s Německem)
|2015
|konec
|ve skupině