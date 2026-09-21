Pohádka z MS se opakovat nebude. Volejbalisté skončili v osmifinále, Belgie otáčela
PŘÍMO Z ITÁLIE | Stejně jako na předešlém evropském šampionátu jim stopku vystavilo osmifinále. Čeští volejbalisté končí na turnaji v Itálii po porážce 1:3 s Belgií (20, -24, -14, -15). Nejlepší tým skupiny C zaskočili jen v prvním setu, od té doby už favorit dominoval. Čtvrtfinálové utkání odehrají Belgičané proti lepšímu z dvojice Slovinsko - Srbsko.
Všechny české zápasy na mistrovství Evropy byly jako přes kopírák. Navzdory úspěšným prvním setům stejně rozhodovaly pokaždé druhé. Když je Češi zvládli, brali i vítězství. Když ne, nastal problém.
Osmifinále s Belgií nabídlo totožný scénář jako závěrečné duely ve skupině proti domácí Itálii i Slovinsku. Svěřenci Jiřího Nováka na favorita vlétli, dokonale jej zaskočili, jenže postupně ztráceli půdu pod nohama.
Klíčový moment utkání? Závěr druhého setu. Nejprve v něm česká reprezentace odvrátila tři setboly, avšak kontroverzní dvojdotek Matouše Drahoňovského přinesl další možnost pro Belgii. Za stavu 25:24 ji soupeř využil díky nepřesné smeči Patrika Indry, jehož po dobu šampionátu trápily problémy se zády.
Parta kolem kapitána Sama Deroo a hvězdného Ferreho Reggerse v třetí sadě dominovala, vyhrála ji 25:14. Češi dělali chyby, systém hry se jim totálně rozpadl. Dostali se do nezáviděníhodné role, teď už opravdu museli.
Zlepšení se ale nedostavilo. „Musíme se na ně zaměřit obranou. Měníme furt něco, zůstaňte tak a vezměte to na sebe,“ nabádal Novák při oddechovém čase za stavu 5:11. Na konečném výsledku to neměnilo nic, mezi nejlepší osmičku totiž postoupila Belgie.
Mistrovství Evropy volejbalistů - osmifinále v Turíně:
Česko - Belgie 1:3 (20, -24, -14, -15)
Rozhodčí: Szabo-Alexi (Rum.), Varbanov (Bulh.). Čas: 104 min. Diváci: 1021.
Sestava a body Česka: Drahoňovský 9, Klajmon 8, Indra 14, Vašina 14, Klimeš 7, Bartůněk 1, libero Moník - Šotola 1, Zajíček, Roman, Benda, Pastrňák, Svoboda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Belgie: Reggers 24, Deroo 17, Rotty 10.
|Rok
|Výsledek
|Fáze a soupeř
|2023
|0:3
|v osmifinále (se Srbskem)
|2021
|0:3
|ve čtvrtfinále (se Slovinskem)
|2019
|0:3
|v osmifinále (se Srbskem)
|2017
|1:3
|ve čtvrtfinále (s Německem)
|2015
|konec
|ve skupině