Kouč volejbalistů Novák po vyřazení s Belgií: Chyběla konstantnost. Třetí a čtvrtý set? Bordel
PŘÍMO Z ITÁLIE | Po prohraném osmifinále mistrovství Evropy s Belgií měli hlavy dole. Zklamání z nich bylo cítit, v Itálii chtěli uhrát daleko víc. Čeští volejbalisté na úvodní výhry s Řeckem, Švédskem a Slovenskem nenavázali. Na závěr skupiny padli s Itálií i Slovinskem a poté také v prvním kole vyřazovací části. „Na jednu stranu jsme splnili, co jsme chtěli, to znamená porazit tři slabší soupeře a kvalifikovat se do play off, ale celkově jsme nebyli konstantní,“ hodnotil trenér Jiří Novák.
Všechny vaše zápasy na turnaji vypadaly stejně. Pokaždé jste vyhráli první set, ale zlomový byl druhý. Rozhodl i proti Belgii?
„Vypadá to tak, ale přece byl před námi ještě třetí a čtvrtý set. Bylo to 1:1, nebyl důvod se z toho hroutit, ale od druhého setu nám trošku odcházel útok. Zhoršila se přihrávka plachty, a to nás stálo nějaký bodík. Měli jsme čtyři bodové balony, jenže ani jeden jsme nesložili. A i když jsme se dobře vrátili, přišla prostě jedna chyba navíc. Třetí a čtvrtý set snad ani nemá cenu komentovat, to byl hrozný bordel.“
Belgičané si pomáhali na síti, bloků tam měli hodně.
„Samozřejmě, ale my jsme úplně přestali útočit a pokračoval problém na přihrávce. Navíc se jim rozehrál Reggers, kterého jsme první dva sety docela dobře drželi.“
Zaskočil vás soupeř něčím?
„Přesně hrál to, co jsme věděli. Věděli jsme, že Belgičané používají taktický servis, se kterým jsme měli z přípravných zápasů zkušenost, ale stejně jsme na něj nezareagovali. Takže nás nepřekvapil.“
Jak byste vůbec šampionát zhodnotil?
„Na jednu stranu jsme si splnili to, co jsme chtěli, ve smyslu porazit tři slabší soupeře a kvalifikovat se do play off. Pak jsme hráli se třemi papírově silnějšími soupeři a u každého jsme uhráli set. Měli jsme úseky, kdy jsme hráli skvělý volejbal, ale jak jsem říkal, nebyli jsme konstantní. Ani Švédové nám to neodpustili, když jsme neměli konstantní level. U těžších soupeřů je to ještě znatelnější, bez toho to nejde. Žebříčkově lépe postaveného soupeře porazíte ve všech sportech jen v případě, že podáte perfektní a konstantní výkon po celé utkání. A právě tohle se nám nedařilo.“
Dá se na tom nějak pracovat?
„Bylo by potřeba, aby kluci hráli velké role také ve svých klubech. Když po osmi až devíti měsících přijedou a v klubech takové vytížení nemají, chceme z nich udělat reprezentanty a hrát s nimi mistrovství Evropy. Není to lehký úkol, ale na nějaký level je dostaneme. Jenže bohužel, vyrovnanost výkonů nám zatím chybí.“
Čekáte, že se tým po mistrovství Evropy obmění?
„To já nevím. Na druhou stranu platí, co jsem říkal před mistrovstvím Evropy. Jsme schopní hrát perfektní volejbal, viz první potažmo druhý set, ale pak úplně odejdeme, ve všem. Je to v sériích, není to o jedné chybě. Pak se srovnáme, hrajeme nějaký úsek, ale bohužel jsme najednou minus tři, čtyři, pět bodů a už je těžké se přiblížit.“