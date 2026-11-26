Ruské volejbalistky se vrací na mezinárodní turnaje, v červenci mají hrát proti Češkám
České volejbalistky by se v příštím ročníku Ligy národů měly na červencovém turnaji v Turecku utkat s Ruskami, které se vracejí na mezinárodní scénu. Program nejvyšší každoroční soutěže reprezentačních týmů zveřejnila mezinárodní federace FIVB. Reakci Českého volejbalového svazu ČTK zjišťuje.
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O zařazení ruských reprezentačních týmů do volejbalové Ligy národů vedení světového volejbalu rozhodlo v srpnu. Obě soutěže se kvůli tomu pro rok 2027 rozšíří z osmnácti na devatenáct týmů. České reprezentantky budou před zastávkou v Turecku hrát turnaje v Brazílii a Číně. V každém kole absolvují čtyři utkání.
První zápas Česko - Rusko od ZOH 2022
Přesný program zápasů FIVB zveřejní později, ale je jasné, že duel Česka s Ruskem bude někdy mezi 7. a 11. červencem. Na turnaji v Turecku se Češky utkají ještě s Belgií, Francií a Slovinskem.
Mezinárodní volejbalová federace navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině v létě po doporučení Mezinárodního olympijského výboru vrátila ruské reprezentace na mezinárodní scénu. Naplánovaný duel ruských a českých volejbalistek by byl pro českou seniorskou reprezentaci v kolektivních sportech prvním utkáním s Ruskem od hokejového turnaje na ZOH 2022. Krátce po skončení tehdejší zimní olympiády v Pekingu zaútočilo Rusko na Ukrajinu.
Ruské reprezentace by na základě rozhodnutí sportovní arbitráže CAS měly hrát i hokejové šampionáty, ale to narazilo na vlnu odporu a minimálně nadcházejícího MS do 20 let v Kanadě se Rusko nezúčastní. Řada zemí včetně Česka oznámila, že proti Rusku hrát nebude a případné vzájemné zápasy bude bojkotovat.
Smířlivější reakce než v hokeji
Ve volejbalovém prostředí, které je globálnější než světová hokejová špička, oznámení návratu ruských reprezentací na světovou scénu tak bouřlivé reakce nevyvolalo. Rusky budou společně s českým týmem na všech zastávkách. Z evropských celků mají vedle zápasu s Českem naplánované duely s Nizozemskem, Itálií, Srbskem, Slovinskem, Francií a Tureckem.
Češky vstoupí do Ligy národů od 2. do 6. června v Brazílii duely se Srbskem, Nizozemskem, domácím týmem a Itálií. O dva týdny později budou hrát v Číně proti Polsku, domácí reprezentaci, Kanadě a Thajsku. Ve volejbalové Lize národů budou svěřenkyně Jannise Athanasopulose potřetí, letos skončily desáté.
Ruské reprezentantky budou startovat i na mistrovství světa v USA a Kanadě, kde bude v září příštího roku hrát také český tým. Účasti na mužském světovém šampionátu v Polsku se Rusové vzdali.