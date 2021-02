Biatlon ONLINE: Škola pro třináctou Davidovou, masák ovládla Rakušanka

Mistryně světa Markéta Davidová letěla do vzduchu • Petr Slavík (Český biatlon)

Mistryní světa závodu s hromadným startem je Rakušanka Lisa Thera Hauserová. Díky fantastické střelba si dovezla do cíle 20sekundový náskok na trojici Norek. Stříbro bere Ingrid Tandrevoldová, bronz Tiril Eckhoffová před Marte Roiselandovou. Češka Markéta Davidová skončila po dvou chybách na střelnici na 13. místě. MS skončí masákem mužů, který začíná v 15:15, sledujte ho ONLINE.

„Nevím, jestli jsem byla tak špatná já, nebo ty lyže, ale bylo to umírání od třetího kola. Byla to docela tlačenka. Spokojená nejsem, ale snažila jsem se bojovat, mrzí mě ty dvě položky po jedené. Tohle byl závod, který mi dal spoustu zkušeností. Byla to fakt škola,“ řekla v cíli Markéta Davidová, která se v elitní desítce ukázala jen po první střelbě.

Davidová jako světová šampionka měla startovní číslo dva a vyrážela z první řady, ale hned po startu se začala propadat. Na první střelbu přijela až na chvostu pole. "Dvakrát jsem v prvním kole měla s někým kolizi a klekla jsem si na kolena. Bohužel jsem to tam nějak úplně nevymyslela. Jela jsem uprostřed, kde se moc nedalo jet a nešlo se vyhnout, nikdo mě nepustil," popsala Davidová České televizi.

Úvodní nulou, což byla na MS její sedmá čistá položka za sebou, se posunula na desátou příčku. Čelo měla na dohled, ale několikasekundové manko smazat nedokázala. Pak dvakrát udělala po jedné chybě a propadla se do druhé desítky. Z té se neposunula navzdory povedené závěrečné stojce.

Čtyřiadvacetiletá Češka bývá obvykle jednou z nejrychlejších běžkyň, ale dnes měla až patnáctý čas s více než minutovou ztrátou na nejlepší Tiril Eckhoffovou.

Vítězná Hauserová získala na tomto šampionátu druhou individuální medaili po stříbru ve stíhačce, navíc pomohla Rakousku ke druhému místu ve smíšené štafetě. Před Pokljukou přitom vyhrála jediný závod Světového poháru. Ze závěrečné položky odjížděla s náskokem 18 sekund před Italkou Lisou Vittozziovou, která musela na jedno trestné kolo.

Vittozziová medailovou příčku neudržela. Přehnala se přes ni trojice Norek. Za stříbrnou Tandrevoldovou se nakonec k bronzu propracovala Eckhoffová, jež ve finiši porazila Marte Olsbuovou Röiselandovou. Eckhoffová sice udělala tři chyby, přesto získala svou šestou medaili na šampionátu v Pokljuce. Neuspěla jen v závodě s hromadným startem, kde byla třiadvacátá.

Mistrovství světa uzavře od 15:15 závod s hromadným startem mužů, do kterého se z českých reprezentantů kvalifikoval pouze Michal Krčmář.