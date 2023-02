MS v biatlonu ONLINE: Davidová v mlžné stíhačce dvakrát minula

V pátečním sprintu to necinklo. Markéta Davidová sice ani jednou nechybovala na střelnici, na trati ale na soupeřky ztratila a skončila šestá. Dnes bude mít na mistrovství světa v Oberhofu další šanci na medaili, na programu je stíhací závod. Česká jednička do něj vyráží jako pátá, jelikož Italka Lisa Vitozziová onemocněla a do závodu nenastoupila, se ztrátou 51 sekund. V akci se představí také další dvě Češky: Tereza Voborníková (18.) a Lucie Charvátová (59.). Stíhačka startuje v 13:25, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.