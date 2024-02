Biatlonové fanoušky neodradí ani déšť, obdiv od Davidové. Útok na 85 tisíc

České naděje zhasly hned po první střelbě smíšené štafety. Přesto byly tribuny na stadionu Vysočina Areny po celou dobu obsypané lidmi a nadšeně burácely. Oficiální údaj o návštěvnosti prvního z devíti závodních dní: 20 200 diváků.

Novoměstský stadion po nedávné rekonstrukci pojme i s tribunami podél trati celkem okolo třiceti tisíc lidí. A jak se i teď potvrdilo, o biatlon je tady velký zájem. Část publika samozřejmě tvoří zahraniční návštěvníci, jak však pořadatelé potvrzují, zhruba 80 procent jsou čeští příznivci.

Toho si ohromně váží i domácí reprezentanti, kteří ve středu fanouškům vyjadřovali opravdový respekt. „Je to neskutečné! Fakt je obdivuju, že přišli i v tomto počasí a moc jim za to děkujeme, protože fandí a je to slyšet,“ smekla česká hvězda Markéta Davidová.

Při každém příjezdu na stadion, ať už šlo o českého závodníka či zahraniční hvězdu, byl v hledišti hukot, jako když se z tunelu řítí lokomotiva.

„Klobouk dolů, že v tomhle přišli. Nejsem si jistá, jestli bych tohle byla schopná zvládnout. Vlastně celý večer tady v dešti stát a fandit takhle naplno. Moc jim za to děkuju a jen se těším, až dorazí i další dny a užijeme si tu krásnou atmosféru,“ vzkazovala finišmanka českého kvartetu Jessica Jislová.

Závodníci se musí dobře připravit i psychicky. Co by Moravec před MS poradil fanouškům? Video se připravuje ...

I Tomáš Mikyska, který předvedl z Čechů ve středu nejlepší výkon, byl z domácího publika nadšený. „Dav je tu neskutečný, mnohem lepší než loni v Oberhofu, i když to tu zatím není úplně naplněné. I proto myslím, že to může být ještě větší hukot. Ale už teď to bylo něco neskutečného. Moc děkujeme a budeme se snažit,“ slíbil Mikyska za celý český tým.

Pochvala i od norských hvězd

Ovšem domácí závodníci nejsou jediní, kdo si zdejší nadšeně burácející davy chválí a užívají. „Nové Město je úžasné, je tam vždycky neskutečná atmosféra, moc se tam těšíme,“ říkal už v úvodu sezony Nor Tarjei Bö. I jeho mladší a úspěšnější bratr Johannes loni při Světovém poháru ve Vysočina Areně na sociálních sítích psal: „Tady je to nejlepší!"

Právě loňský březnový SP za čtyři dny navštívilo 86 tisíc lidí. Při mistrovství světa v roce 2013 to podle šéfa Českého biatlonu Jiřího Hamzy bylo 200 tisíc.

Rekordmanem v návštěvnosti MS je německý Ruhpolding, který v roce 2012 přivítal 240 tisíc příznivců biatlonu. Pro srovnání, třeba loni do Oberhofu přišlo za celý šampionát 150 000 fanoušků.

V Novém Městě na Moravě by nyní chtěli minimálně atakovat divácký zájem z roku 2013, i s ohledem na navýšené kapacity. Stadion nyní pojme 17 tisíc fanoušků na betonových tribunách, tři tisíce se vejdou na montovanou tribunu na stadionu plus 10 tisíc kolem trati.

Vstupenky ještě seženete, ale na nadcházející víkend jich zbývají už pouze jednotky. Větší šanci máte v příštím týdnu, kdy od úterý do čtvrtku plno rozhodně ještě není. Naopak závěrečný víkend je beznadějně vyprodán. V případě zájmu o vstupenky ještě platí důležité upozornění, že na místě se neprodávají, ke koupi musíte využít online prodej.