MS v biatlonu ONLINE: stíhačka žen, Davidová stoupala, ale už minula

Biatlonové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě má dnes nabitý program, jedou se oba stíhací závody. Do toho ženského odstartovala jako první vítězka sprintu Julia Simonová, Markéta Davidová se pokouší vylepšit sedmnáctou příčku. Závod sledujte ONLINE na iSport.cz! Nejlepší výchozí pozici do mužské stíhačky mají Norové v čele se Sturlou Laegreidem, Michal Krčmář vyráží s číslem devatenáct. Celkem jde do akce sedm českých reprezentantů, dosáhnou na dobrý výsledek? Muži odstartují krátce po sedmnácté hodině.