Biatlon ONLINE: Krčmář a Moravec jedou závod s hromadným startem, Davidová 20. | iSport.cz

Davidová, bronzová ze čtvrtečního novoměstského sprintu, dnes na trati hodně ztrácela i při sjezdech, přesto po dvou bezchybných ležkách figurovala na čtvrtém místě. První stojka ji ale poslala na dvě trestná kola a závěrečná položka znovu.

"Nebudu to komentovat, asi bych řekla něco, co by mě později mrzelo," odpověděla na dotaz, jak se dnes servisu podařilo připravit lyže. Frustrace se pak projevila při střelbě. Se čtyřmi trestnými koly v cíli ztratila dvě a půl minuty na vítěznou Eckhoffovou.

Norka si spravila náladu po nepovedeném mistrovství světa v Anterselvě a v pořadí SP se posunula na druhé místo. Vyhrála o 25 sekund před Hannou Öbergovou ze Švédska, třetí skončila Němka Franziska Preussová. Ze třiceti biatlonistek nestřílela žádná dnes čistě, vedoucí žena SP Italka Dorothea Wiererová byla pátá.

Ve 13:45 odstartují muži včetně Michala Krčmáře a Ondřeje Moravce. Po závodech na Vysočině bude biatlonový pohár pokračovat od čtvrtka v Kontiolahti a sezonu by měly uzavřít závody v Oslu.

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 34:00,08 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -25,3 (1), 3. Preussová (Něm.) -32,4 (1), 4. Braisazová (Fr.) -41,3 (3), 5. Wiererová (It.) -43,2 (3), 6. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -43,5 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -59,7 (3), 8. Lunderová (Kan.) -1:09,6 (3), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -1:14,8 (3), 10. Kuklinová (Rus.) -1:21,5 (4), ...20. Davidová (ČR) -2:31,7 (4).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 24 závodů): 1. Wiererová 776 b., 2. Eckhoffová 707, 3. H. Öbergová 705, 4. Herrmannová (Něm.) 660, 5. Röiselandová (Nor.) 597, 6. Braisazová 507, ...15. Davidová 404, 29. Charvátová 215, 31. Kristejn Puskarčíková 208, 66. Jislová (všechny (CR) 40.