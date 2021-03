Biatlon Nové Město ONLINE: Charvátová s Davidovou útočí ve stíhačce

Stříbrný olympijský medailista Krčmář prodloužil čistou sérii na osm položek, ale pak vestoje udělal dvě chyby a nabral výraznou ztrátu na nejlepší desítku. Nulou při závěrečné položce ale udržel 13. místo.

„Jsem spokojený,“ uvedl Krčmář, který z posledních deseti položek na střelnici devět trefil. „Byly to těsné rány, ale stalo se. Občas nějaká chyba přijde, takže takhle to beru. Já na to stejně dneska na trati moc neměl,“ řekl.

V sezoně byl Krčmář nejlépe desátý ve sprintu v Kontiolahti a těsně za elitní desítkou skončil několikrát. „V sezoně jsem nevypadl z bodů, což se mi ještě nikdy nestalo. Pokořit víckrát desítku tomu chybí, ale umístění těsně za ní mi nedělá vrásky a dá se z toho odrážet dál,“ prohlásil.

Z českých reprezentantů bodoval už jen Karlík, který sice musel na tři trestná kola po druhé položce vleže, ale při ostatních zastávkách na střelnici byl přesný.

„Jsem rád, že jsem se dokázal zkoncentrovat i po té druhé položce. Tam bych asi viděl gró úspěchu, že i přes tu trojku jsem se dokázal přenést a makal jsem a bojoval dál,“ řekl jednadvacetiletý závodník, jenž se po druhé střelbě prokousával z páté desítky, měl z českých biatlonistů nejlepší běžecký čas. Jakub Štvrtecký udělal šest chyb a propadl se na 42. místo.

Ondřej Moravec v posledním individuálním závodě kariéry minul čtyřikrát a skončil dvaapadesátý. „Nebylo to nic moc hezkýho ve smyslu výsledku,“ hodnotil. Cílovou rovinku už projížděl ve volném tempu a vzápětí skončil v objetí reprezentačních kolegů. Poté si udělali společnou fotografii. „Musím klukům poděkovat, že na mě počkali v cíli. Tohle už nezažiju,“ řekl Moravec, u jehož loučení kvůli opatřením proti koronaviru nemohli být fanoušci. Vítězslav Hornig dojel čtyři místa za ním.

Fillon Maillet vleže udělal po jedné chybě a propadl se na sedmou příčku, ale vestoje byl rychlý a přesný a zvítězil o osm sekund před Johannesem Thignesem Böem. Norský lídr Světového poháru se propracoval na druhé místo z deváté příčky po sprintu. V závěrečném kole předstihl mistra světa Francouze Emiliena Jacquelina, který skončil třetí.

Muži (12,5 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 28:46,7 (2 trest. okruhy), 2. J. T. Bö (Nor.) -8,0 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -14,6 (1), 4. Laegreid (Nor.) -18,1 (2), 5. Hofer (It.) -23,4 (2), 6. T. Bö (Nor.) -25,8 (2), 7. Guigonnat (Fr.) -43,4 (2), 8. Fak (Slovin.) -1:05,1 (1), 9. Dale (Nor.) -1:14,8 (4), 10. Jelisejev (Rus.) -1:19,3 (1), ...13. Krčmář -1:41,5 (2), 26. Karlík -2:45,5 (3), 42. Štvrtecký -3:50,9 (6), 52. Moravec -4:20,4 (4), 56. Hornig (všichni ČR) -5:18,9 (4).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1011, 2. Laegreid 986, 3. Fillon Maillet 872, 4. T. Bö 855, 5. Dale 809, 6. Jacquelin 776, ...23. Krčmář 328, 37. Moravec 149, 69. Karlík 22, 74. Štvrtecký 18, 78. Žemlička 17, 86. Krupčík (oba ČR) 7.