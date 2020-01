SP v biatlonu Pokljuka 2020: program a nominace biatlonistů | iSport.cz

Michal Krčmář se ve stíhačce SP v Pokljuce potřetí za sebou dostal do elitní desítky, tentokrát finišoval desátý • Petr Slavík/Český biatlon

Do slovinské Pokljuky si pravidelně najde cestu i několik českých fanoušků • Petr Slavík (Český biatlon)

První zastávka SP. Markéta Davidová. Bronz. Nemluvíme o prosincovém Östersundu, nýbrž Pokljuce v loňské sezoně 2018/2019. Česká biatlonistka tu senzačně v individuálním závodě na 15 km dojela třetí. Letošní sezonu rozjela Davidová podobně, momentálně se ale trápí a hledá ztracenou běžeckou i střeleckou formu. Najde ji ve slovinské Pokljuce?

Program SP v biatlonu 2019/20 - Pokljuka

Česká nominace na SP v Pokljuce

Pro český biatlon po Novém roce zatím platí, že každé umístění v první desítce lze považovat za úspěch. Při poslední zastávce v Ruhpoldingu však bylo nejlepším individuálním umístěním 15. místo Lucie Charvátové ze sprintu. Nejlepším výsledkem v roce 2020 tak zůstává „masák“ v Oberhofu, ve kterém Michal Krčmář doběhl devátý a Ondřej Moravec dvanáctý.

Složení české výpravy doznalo před přesunem do Slovinska pouze jedné změny. Jakuba Štvrteckého, který dává přednost účasti na juniorském MS, nahradil Adam Václavík.

Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík.

Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2019/20

Muži (po 12 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 561, 2. Fillon Maillet 472, 3. Desthieux (Fr.) 455, 4. J.T. Bö 434, 5. T. Bö 429, 6. Loginov (Rus.) 415, ...22. Krčmář 168, 27. Moravec 142, 45. Štvrtecký 58, 68. Václavík 19, 72. Šlesingr 12, 75. Krupčík 7.

Ženy (po 12 z 24 závodů): 1. Eckhoffová (Nor.) 524, 2. Wiererová (It.) 477, 3. H. Öbergová 396, 4. Herrmannová 393, 5. Simonová (Fr.) 355, 6. Tandrevoldová (Nor.) 350, ...15. Davidová 229, 27. Charvátová 155, 33. Kristejn Puskarčíková 136, 60. Jislová (ČR) 40.

Ruhpolding 2020: kompletní výsledky páté zastávky SP v biatlonu