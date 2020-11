Biatlon v Kontiolahti bez diváků. Výsledky a program úvodu sezony

Vzhledem k upravenému programu sezony 2020/21 se biatlonisté ve Finsku usadí na dva týdny. Mezinárodní biatlonová unie s ohledem na minimalizici přesunů mezi jednotlivými závodními víkendy rozhodla, že se druhý závodní víkend pojede místo Óstersundu v Kontiolahti. Z podobného důvodu čekají dva závodní víkendy v březnu 2021 i Nové Město na Moravě.

Program SP v biatlonu 2020/21 - Kontiolahti

Výsledky SP v Kontiolahti

Muži - vytrvalostní závod (20 km):

1. Lägreid 48:57,0 min. (0 trest. minut), 2. J.T. Bö (oba Nor.) -19,6 (1), 3. Lesser (Něm.) -1:03,6 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:05,9 (1), 5. Moravec (ČR) -1:06,9 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:31,8 (2), 7. Fak (Slovin.) -1:32,0 (1), 8. Jacquelin -2:02,1 (2), 9. Guigonnat (oba Fr.) -2:13,6 (1), 10. Loginov (Rus.) -2:19,2 (2), 11. Krčmář -2:26,3 (1), ...45. Václavík 4:51,9 (3), 76. Krupčík -8:08,8 (5), 78. Štvrtecký (všichni ČR) -8:13,7 (6).

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Wiererová (It.) 44:00,9 (0), 2. Herrmannová (Něm.) -0,8 (1), 3. Skottheimová -24,1 (0), 4. E. Öbergová -34,1 (1), 5. Perssonová (všechny Švéd.) -36,8 (0), 6. Bescondová (Fr.) -1:18,5 (1), 7. H. Öbergová (Švéd.) -1:23,7 (2), 8. Alimbekavová (Běl.) -1:50,0 (2), 9. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:52,0 (2), 10. Džymová (Ukr.) -1:54,8 (0), ...21. Davidová -2:50,8 (3), 42. Puskarčíková -4:24,3 (3), 57. Charvátová -5:25,8 (5), 78. Jislová -7:01,4 (4), 82. Voborníková (všechny ČR) -7:16,8 (2).

Biatlonisté vstoupili do sezony: Moravec dojel pátý, Česky propadly

Muži - sprint na 10 km:

1. J.T. Bö (Nor.) 23:53,0 (0 trest. kol), 2. Samuelsson -44,1 (1), 3. Ponsiluoma (oba Švéd.) -47,9 (1), 4. Christiansen (Nor.) -51,9 (1), 5. Fak (Slovin.) -53,1 (0), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:01,3 (0), 7. Peiffer (Něm.) -1:03,1 (1), 8. Jacquelin (Fr.) -1:05,1 (2), 9. Lesser (Něm.) -1:09,4 (1), 10. Moravec -1:12,6 (0), ...16. Krčmář -1:24,0 (0), 60. Mikyska -3:04,3 (1), 61. Štvrtecký -3:07,2 (3), 82. Václavík (všichni ČR) -4:01,4 (5).

Ženy - sprint na 7,5 km:

1. H. Öbergová (Švéd.) 21:01,4 (0), 2. Röiselandová -23,9 (0), 3. Knottenová (obě Nor.) -37,8 (0), 4. Skottheimová -44,9 (0), 5. Brorssonová (obě Švéd.) -50,1 (1), 6. Alimbekavová (Běl.) -52,5 (1), 7. Tomingasová (Est.) -56,0 (0), 8. Chevalierová (Fr.) -56,4 (0), 9. Hammerschmidtová (Něm.) -58,7 (0), 10. Pidhrušná (Ukr.) -1:07,4 (1), ...37. Davidová -1:50,6 (3), 53. Puskarčíková -2:13,2 (2), 59. Charvátová -2:22,0 (3), 93. Jislová -3:46,5 (4), 96. Teplá (všechny ČR) -4:15,6 (2).

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2020/21

Muži: 1. J.T. Bö 114, 2. Samuelsson 92, 3. Lägreid (Nor.) 83, 4. Fillon Maillet 81, 5. Lesser 80, 6. Fak 76, 7. Moravec 71, ...11. Krčmář 55.

Ženy: 1. H. Öbergová 96, 2. Skottheimová 91, 3. Wiererová (It.) 79, 4. Alimbekavová 72, 5. Röiselandová 71, 6. Brorssonová 70, ...32. Davidová 24.

Nominace českých biatlonistů na SP v Kontiolahti

Již při pohledu na seznam nominovaných do Kontiolahti je zřejmé, že český biatlon prochází generační obměnou. A není se čemu divit, vždyť za poslední tři sezony ukončilo kariéru hned několik českých hvězd - Gabriela Koukalová, Veronika Vítková, Michal Šlesingr, Jaroslav Soukup nebo Jitka Landová.

Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Tomáš Mikyska, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessice Jislová, Eva Puskarčíková, Eva Teplá, Tereza Voborníková

Koronavirus a biatlon v Kontiolahti

Kolotoč světového poháru se sice rozjíždí, ve vzduchu však stále visí hrozba nemoci COVID-19. Na vlastní kůži to pocítilo hned pět týmů před prvními závody sezony. Testy odhalily nákazu koronavirem ve výpravách Francie, Lotyšska, Moldavska, Rumunska a Rusko.

Zatím není jasné, zda kvůli koronaviru nebudou smět někteří závodníci ve Finsku startovat. IBU o případech informovala finské zdravotnické úřady, jež rozhodly, že v případě francouzského týmu není nutná karanténa.

Ruský svaz uvedl, že pozitivní testy měl závodník Anton Babikov a tři členové realizačního týmu. Všichni jsou v hotelové izolaci.

Na poslední chvíli pak také bylo rozhodnuto, že víkendové závody v Kontiolahti proběhnou bez diváků.

Jak se biatlonistům v Kontiolahti dařilo naposledy?

Souboj o křišťálový glóbus do posledních metrů - tak by se dalo shrnout dění na okruzích v Kontiolahti během březnových závodů SP. Z něj nakonec vítězně vyšel Nor Bö a Italka Wiererová. Dařilo se i Markétě Davidové, která se v obou závodech vešla do TOP10. Na smíšené štafety pak kvůli epidemiologické situaci nedošlo.

Výsledky SP v Kontiolahti 2019/20 >>