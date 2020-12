Krčmář se ve sprintu protlačil do elitní desítky, Moravce zabrzdily chyby

Biatlonista Michal Krčmář drží na začátku sezony stabilní formu. Ve sprintu na 10 kilometrů ve finském Kontiolahti skončil 10. se ztrátou 52,5 vteřiny na vítězství. Z triumfu a nejlepší pozice před stíhačkou se může těšit Tarjei Bö, který na další stupně vítězů odsunul Němce Peiffera a svého mladšího bratra Johannese. Dalším Čecům se nedařilo. Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký skončili na konci páté desítky, do stíhacího závodu se těsně kvalifikoval Tomáš Krupčík, Adam Václavík nikoli. Světový pohár začíná po 16. hodině sprintem žen, sledujte ho ONLINE.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Krčmář stejně jako v neděli sestřelil při sprintu všech deset terčů. Devětadvacetiletý český reprezentant v posledním kole odrazil nápor řady konkurentů a poprvé v sezoně skončil v první desítce. „Na té trati to furt není ono. Jedu, kam to tělo pustí. Ale na tom stupňování tempa je vidět, že se to tělo rozjíždí a ta rychlost tam přichází,“ řekl České televizi.

Naposledy v elitní desítce skončil v lednu, kdy byl devátý v závodě s hromadným startem v Oberhofu. V Kontiolahti zatím sestřelil 39 ze 40 terčů. „Jsem samozřejmě spokojený, že mi to tam padá. Na druhou stranu to nejsou svižné, rychlé položky, jak jsem to střílel v létě,“ dodal Krčmář.

Díky němu mají čeští muži zastoupení v top 10 i ve třetím závodě nové biatlonové sezony. Český hrdina minulého týdne Moravec dnes neměl tak přesnou mušku a zejména dvě chyby vestoje si vyčítal.

„Ten stoják byl takový bez koncentrace, zbytečné rány. Podmínky možná nebyly úplně ideální, ale rozhodně ne na to, abych střílel za dvě,“ kál se. Cenil si jen solidního běhu. „To bych viděl jako jediné pozitivum na tomhle závodě. Na všechno ostatní rychle zapomenout,“ dodal Moravec.

Dnešní sprint díky bezchybné střelbě a druhému běžeckému času ovládl Tarjei Bö, který nadělil bezmála půlminutu úspěšnějšímu mladšímu sourozenci Johannesi Thingnesovi. Ten jednou minul a byl pomalejší v běhu než Tarjei. Mezi norské bratry se vklínil Němec Arnd Peiffer.

Z českých reprezentantů se do stíhačky vedle Krčmáře a Moravce probojovali ještě osmačtyřicátý Jakub Štvrtecký a osmapadesátý Tomáš Krupčík. Adam Václavík skončil dvě místa za postupovou šedesátkou.

V 16:30 začne v Kontiolahti sprint žen.