Biatlon ONLINE: Muži jedou sprint bez Krčmáře a Moravce, Davidová sedmá

Davidová popáté v sezoně v elitní desítce

Davidová začala odvážně, v prvním kole byla nejrychlejší. Ostré tempo ale neudržela a nakonec měla celkově devátý běžecký čas. „Dneska to bylo fakt těžké. Dost mi chyběl kyslík. Myslím, že začít takhle rychle nebyl úplně dobrý plán, chybělo mi to dost. Ale zkusila jsem to a snad se mi pojede zítra líp,“ komentovala Davidová svůj výkon pro Českou televizi.

Když se k tomu přidala jedna chyba vestoje, znamenalo to propad na sedmé místo. Do sobotního stíhacího závodu vyrazí s bezmála minutovou ztrátou na vedoucí Eckhoffovou. Na bronzovou Rakušanku Lisu Theresu Hauserovou, která se poprvé v kariéře dostala na stupně vítězů, ztratila 19,5 sekundy.

Z českých reprezentantek bodovala už jen Eva Puskarčíková, která s jednu chybou obsadila 39. místo. I v novém roce pokračuje střelecké trápení Lucie Charvátové. Dnes musela absolvovat šest trestných kol, přičemž vestoje trefila jen jeden terč, a skončila devadesátá. Stejně jako Jessica Jislová a Tereza Vinklárková se nedostala do stíhacího závodu.

Eckhoffová navázala na skvělé předvánoční výkony z Hochfilzenu, kdy při předchozím kole SP vyhrála sprint i stíhačku a skončila druhá v závodě s hromadným startem. Díky přesné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu si připsala čtvrté individuální vítězství v aktuální sezoně a vybudovala si pro stíhačku takřka půlminutový náskok před rovněž bezchybnou Švédkou Hannou Öbergovou.

Ve 14:15 začne v Oberhofu mužský sprint. Český tým je po pozitivních testech Michala Krčmáře, Adama Václavíka a Vítězslava Horniga, karanténě Tomáše Krupčíka a prodloužené přípravě Ondřeje Moravce velmi oslabený. Závodit budou jen mladíci Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska a Milan Žemlička.