Šťastná Koukalová: Je fajn mít nástupkyni. Markéta tímhle zlatem nekončí

Co jste tedy na to vítězství Markéty Davidové říkala?

„Je to úžasné! Musím říct, že jsem se sama v myšlenkách vrátila do Hochfilzenu a je moc hezké vidět, že snad ta naše generace odvedla kus práce a vytvořila dobré podmínky pro to, aby po nás mohli další pokračovat. Je vždycky fajn vidět, že má člověk nástupce a může tu štafetu předat dál. Markéta si navíc tento úspěch po všech těch protrápených závodech zaslouží a doufám, že tímto výsledkem i pozdvihne zbytek týmu. Sama vím, jak to vždy každého namotivavalo, když se někomu něco povedlo. Do konce sezony ještě zbývá dost závodů, věřím, že to teď bude mít zase hezčí spád a i kdyby ne, tak má Markéta splněno a nemusí už nic dokazovat. To je nejvíc.“

Navíc to zlato ukořistila v Pokljuce. Tedy tam, kde jste před osmi lety vylétla i vy.

(rozesměje se) „Jo, tam je to super. Nevím, jak teď sice funguje reprezentace dál a kde se v posledních letech připravuje, ale vím, že třeba u mě to byla velká výhoda, když pak člověk zná z přípravy všechny ty tratě. I to může dělat velké rozdíly ve výkonnosti a víc si věříte.“

Potvrdila tedy tímto vítězstvím Markéta Davidová definitivně svůj potenciál?

„Stoprocentně. Vždyť jak by to mohla potvrdit ještě víc? To už ani nejde. Její výkon byl fenomenální a mluví sám za sebe. Je to závodnice, která má pomalu potenciál jezdit jen v té světové elitě. Věřím, že to není zdaleka vše, co jsme od ní viděli.“

Takže se s ní dá počítat i do olympiády?

„Stopro. Věřím ji, je to má favoritka a i za tu dobu co vidím, jak se vyvíjí, prokazuje, že je talent světového formátu. Teď to jen potvrdila.“

Co se pak týče její střelby, je to vše o dalších zkušenostech a tréninku?

„Ano. Jak ale sama Markétu vidím, tak je její klíč právě v té přesně střelbě. Nechci to nijak srovnávat, protože jsme každá úplně jiná, ale vím, že třeba pro mě bylo stresující, když jsem sice věděla, že umím střílet přesně, ale že je to pomalu. A jakmile jsem byla tlačená do rychlosti, začala jsem pak ztrácet jistotu a přesnost. Myslím tedy, že člověk sám najde s věkem, časem a tréninkem optimální rytmus, při kterém neztrácí přesnost, a věřím, že i v tomhle má Markéta všechny předpoklady, aby byla skvělá. Načež to ostatní… To jsou jen drobné detaily, které jsou součástí kariéry. Každý z nás se vyvíjí a věřím, že to u ní půjde dobrým směrem.“

A jak se vám poslouchalo, když na tiskové konferenci říkala, že je těžké na vás navázat?

„Myslím, že to ani nemusí být cílem. Hlavní je to dál dělat z lásky k tomu sportu, a aby vás to bavilo, protože se vám pak vnitřně uleví a vše může být paradoxně ještě lepší. Důležité je, si uvědomit, že nikdo nic nemusíme, jen můžeme. A s tímhle vědomím je vše jednodušší.“