ONLINE: Voborníková obstála, štafetu přebírá Davidová

Krčmář se v sezoně probojoval teprve podruhé do elitní desítky. Lépe jel jen v prosinci ve švédském Östersundu, kde se ve stíhacím závodu posunul na čtvrté místo.

V hromadném závodu odstřílel Krčmář první tři položky přesně a po druhé a třetí odjížděl ze střelnice pátý. Na trati ale bojoval s pomalými lyžemi a držel se soupeřů zuby nehty. Na poslední stojce minul druhou ranou, v desítce se ale udržel a sedmé místo je jeho druhý nejlepší výsledek v závodu s hromadným startem v kariéře. Lépe byl jen pátý v Ruhpoldingu v roce 2016.

„Odvedl jsem dobrý závod. Jsem určitě spokojený,“ řekl Krčmář v České televizi. „Na čtvrté položce docela foukal vítr, byla těžká položka a vybruslil jsem z toho s jednou trestnou, s tím jsem spokojený. Na střelnici jsem měl pocit jako dřív v povedených závodech, bylo to plynulé, automatické a padalo to. Tenhle pocit jsem potřeboval navodit,“ pochvaloval si biatlonista.

Na trati brzdily Krčmáře pomalejší lyže. „Kluci odvádějí perfektní práci, do dneška nemůžu říct ani píp, ale dneska nám lyže vybouchly. To se stane. Jdeme dál,“ řekl Krčmář. Ten by neměl nastoupit do nedělní štafety a jeho dalším závodem tak budou olympijské hry v Pekingu, na kterých bude obhajovat stříbro ze sprintu z her v Pchjongčchangu 2018.

Doll jel od druhé střelby za vedoucím Johannesem Thingnesem Böem. Nor ale musel na jedno trestné kolo po poslední stojce, Němec mířil přesně a zvítězil. Třetí dojel další norský biatlonista Sturla Holm Laegreid.