České biatlonové naděje tvoří pár. Bydlet spolu na závodech? Až po svatbě

Letní dřinu, při které „plivou krev“, mají biatlonisté za sebou a teď se přesunuli konečně na její závěrečnou fázi na sníh. Mezi reprezentanty jsou také talentovaní Tereza Voborníková a Mikuláš Karlík. Kromě toho, že jsou oba v národním týmu, tvoří i pár. „Během přípravy jsme se ale třeba i měsíc neviděli,“ prozradili v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Rozpovídali se také o společném trénování, k čemu nemůžou toho druhého přinutit nebo kdo je hlavním plánovačem na dovolených.

Máte za sebou „suchou“ přípravu, naposledy jste byli v Anterselvě. Kterou její část bytostně nesnášíte?

Voborníková: „Já ji mám spojenou s velkou dřinou. Každoročně nás v červnu a září čekají výkonnostní testy a ty vyloženě nemusím. Patří tam výběh na Suchánek, který je pro mě velkým strašákem. Je to hrozně náročné a člověk už ví, do čeho jde, když to absolvuje dvakrát ročně. Takže na to se pokaždé netěším.“

Karlík: „K podzimu se jde už hodně do intenzit, takže přímo v Anterselvě jsme už dřeli krev. A obecně na suché přípravě nesnáším, jak moc času člověk tráví na trénincích. Jsme tam dvě a půl hodiny, ale trénujeme třeba hodinu a půl, protože trávíme hrozně času na střelnici.“

Když máte mezi jednotlivými soustředěními individuální plán, trénujete rádi spolu, nebo raději každý sám?

Karlík: „Každý máme jiný plán, ale snažíme se to skloubit, abychom jezdili na tréninky spolu. Nicméně jít každý trénink společně se nedá, protože to máme odlišné.“

Voborníková: „Je pravda, že třeba na soustředění jsme se potkali až na tom posledním v Anterselvě. Kolikrát nám to vyšlo, že jsme se i měsíc neviděli. Takže si pak s ním jdu ráda zaběhat, popovídat si po dlouhé době. Trávíme spolu čas alespoň někdy na tréninku.“

Kromě běhu je ještě nějaká tréninková aktivita, kterou můžete dělat společně?

Voborníková: „Asi můžeme jít společně jakýkoliv trénink, ale pak záleží, o jaký konkrétně jde. Mikuláš, jako všichni kluci, všechno dělá trochu rychleji a já už mu pak tolik nestačím.“

Gabriela Soukalová ale přeci jeden čas trénovala s muži.

Voborníková: „Tenkrát myslím, že to bylo ještě trochu odlišné. My teď trénujeme po vzoru Norů a máme to nastavené trochu jinak. Snažíme se dodržovat tepy a držet se nízkých intenzit, na tréninku je potřeba to hlídat a nepřekračovat. Já bych mu mohla stačit, ale pak by to byl trochu jiný trénink.“

Těšíte se na sezonu?

Karlík: „Už docela ano. Ne že bych neměl rád podzim, ale už se to pomalu blíží, člověk už se těší na sníh, až se sveze. Kolečkové lyže už vám lezou krkem.“

Voborníková: „Já se těším vždycky hodně, protože v zimní sezoně nejsou tolik