Krčmář těsně za medailí, jednou chyboval. Davidová mimo desítku

Davidová: Zase jedna špatná položka

Davidové se vydařily první dvě střelby. Z druhé ležky odjela pátá se ztrátou osmi sekund na vedoucí Francouzku Julii Simonovou. Pátá přijela také na třetí střelbu, ale udělala dvě chyby a propadla se o deset míst. „Zase jedna položka byla špatná,“ posteskla si v České televizi Davidová, která ve vytrvalostním závodě udělala dvě chyby při závěrečné stojce.

Tentokrát byla při poslední položce bezchybná a vrátila se do boje o nejlepší desítku. Ve finiši o deváté místo ale nestačila na Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou a Francouzku Chloé Chevalierovou. „Bojovala jsem až do cíle. Škoda, do té desítky to mohlo být, byl to kousek,“ litovala Davidová. I jedenácté místo je jejím nejlepším výsledkem v této disciplíně v aktuální sezoně SP.

Wiererová se celý závod pohybovala v popředí a pak využila zaváhání Simonové, která netrefila poslední ránu a musela po závěrečné položce na trestné kolo. Vedoucí žena SP kvůli tomu skončila třetí, dostala se před ni ještě francouzská krajanka Lou Jeanmonnotová.

V 16:00 odstartuje závod s hromadným startem mužů s českým reprezentantem Michalem Krčmářem. Nenastoupí do něj bratři Johannes Thingnes a Tarjei Böovi, kteří se ještě zotavují po nákaze koronavirem. Vrátit by se měli ve čtvrtečním sprintu při finále SP v Oslu. Na startu naopak nebude chybět jiný hvězdný Nor Sturla Holm Laegreid, jenž kvůli koronaviru vynechal minulý týden Světový pohár v Novém Městě na Moravě a nezúčastnil se ani vytrvalostního závodu v Östersundu.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. Wiererová (It.) 31:58,5 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová -6,3 (0), 3. Simonová (obě Fr.) -11,1 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -40,1 (1), 5. Colombová (Fr.) -40,1 (2), 6. H. Öbergová (Švéd.) -47,5 (2), ...11. Davidová (ČR) -1:14,6 (2).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Simonová 1003, 2. Wiererová 859, 3. Vittozziová (It.) 818, 4. E. Öbergová (Švéd.) 764, 5. Herrmannová-Wicková (Něm.) 744, 6. Tandrevoldová (Nor.) 695, 7. Davidová 612, ...37. Jislová 134, 55. Voborníková 57, 72. Charvátová 16, 81. Václavíková (všechny ČR) 1.