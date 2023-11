Vydařený start. Smíšená štafeta v boji o medaili, byla pátá. A lyže jely dobře

Báli se velké zimy, která měla ve Švédském Östersundu panovat. Nakonec na ni trochu doplatila mladá dvojice českých závodníků Jonáš Mareček a Tereza Voborníková. Ve smíšené štafetě čtveřic se ale závodníci od samotného startu díky vysokému tempu pořádně zahřáli.

Michal Krčmář, který do závodů vstupoval s tím, že se musí sám nechat překvapit, co mu jeho tělo po letním výpadku dovolí, se běžecky držel v rámci mezí, nesnažil se zbytečně uhánět za silnějšími biatlonisty, ale předvedl svůj standardně dobrý běžecký výkon. Patřil mu pátý nejrychlejší čas strávený na trati.

„Bylo to neskutečné tempo od prvního kola a jsem rád, že jsem to na střelnici zvládl ustát,“ hodnotil pak Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.

Při střelbě chyboval hned na první položce, ale naštěstí pouze jednou, stojku zvládl bez potíží. Na první předávce byli Češi pátí.

Mikuláš Karlík pak po svém úseku posílal Markétu Davidovou na trať ještě o příčku lépe. Ačkoliv se druhému českému muži moc nepovedla střelba vestoje, na trati odvedl pořádný kus práce. Karlík měl totiž pátý nejlepší běžecký čas, kdy na Johannese Thingnese Böa ztratil 10,8 sekundy. I přes to nebyl úplně spokojený.

„Jsem rád, že jsem dokázal udržet místo, ale se střelnicí spokojený nejsem. Bylo těžké to tam udržet, ti kluci jeli, jako kdyby měli před sebou poslední kolo v životě. A pak to zvládnout na střelnici… Jsem rád, že jsem to tam nějak vybojoval a nemusel jsem na trestné kolo. Nebylo to vůbec snadné. Začátek sezony, navíc štafeta, máte větší zodpovědnost,“ vyprávěl Karlík.

Davidová se na trati držela bez problémů, i první střelbu zvládla jen s menším zaváháním a jednou opravou. Po druhé však klesla na pátou příčku, když minula dva terče a musela dvakrát dobíjet. Na trati ale česká hvězda zabrala a vrátila se přes Dorotheu Wiererovou zpět na čtvrtou příčku, ze které také vyjížděla poslední členka štafety Jessica Jislová.

„Mrzí mě stojka, bylo to trošku zbytečné. Myslela jsem si, že první rána spadne, a byla jsem překvapená, že nespadla, ale naštěstí jsem to dobila a na trati jsem byla ráda, že jsem měla s kým jet. Musím taky říct, že jsme měli super připravené lyže,“ chválila Davidová hlavně servis.

Skvělá ostrostřelkyně Jisslová sice dojela na první položku pátá, ale rychlou a přesnou střelbou to vytáhla na třetí místo. Lisa Vittozziová však na dalším okruhu Češku předjela. Italka pak skvěle zvládla také střelbu vestoje, kde Jislová musela jednou dobíjet a na trať vyjížděla jen kousek před Němkou Voigtovou. Ta ji pak v závěru také předjela a Češi skončili pátí.

„Nechala jsem tam všechno, co jsem měla. Věděla jsem, že Němce jedou hezky lyže z kopce, to jsem za ta dvě kola vypozorovala. Věděla jsem, že bych si měla nechat větší rezervu do posledních sjezdů, ale nevyšlo to. Mrzí mě hlavně ta chyba na střelnici, kdyby nebyla, měla bych větší rezervu a bylo by to lepší. Ale byl to moc hezký kolektivní výkon a krásný začátek sezony,“ prohlásila pak česká finišmanka.

Z vítězství se raduje francouzský tým, který za prvenstvím dotáhla na posledním úseku Lou Jeanmonnotová, která hlavně na střelnici předčila Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Třetí skončili Italové.

Zmrzlý Mareček ztratil na střelnici

Méně povedená z českého pohledu byla smíšená štafeta dvojic, kterou tvořili Jonáš Mareček a Tereza Voborníková. Mareček měl trable hned na první střelecké položce, kde dvakrát netrefil, navíc na střelnici strávil hodně času.

„Úplně jsem to nezvládl. Měl jsem zmrzlé prsty, pak se mi tam ještě vzpříčil náboj před dobíjením, takže jsem tam ztratil cenné vteřiny,“ přiznal dvaadvacetiletý biatlonista.

Stejné potíže měla také Voborníková. Dohromady totiž měla česká dvojice osm oprav na střelnici.

„Stalo se mi úplně to samé v prvním dvojkole. Vleže to bylo dobré, jsem zvyklá střílet se zmrzlými prsty. Ale dobíjení je maličko horší. Nemohla jsem uchopit náboj a pokoušela jsem se to na několikrát zatlačit. Naštěstí ve druhé části závodu už mi prsty rozmrzly, takže jsem mohla vesele dobíjet,“ prohlásila Voborníková, která první položku zvládla bezchybně, na té druhé už však opravovala.

Běžecky už to bylo hlavně v případě Marečka o dost lepší. V prvním úseku měl osmý nejrychlejší běh se ztrátou 6,5 sekundy na nejrychlejšího Švéda Sebastiana Samuelssona. Na svém druhém úseku pak byl osmý. „Cítil jsem se na lyžích docela dobře, servis odvedl dobrou práci, protože v porovnání s klukama, se kterýma jsem jel, jsem to měl vždycky stejné nebo lepší, takže jsem spokojený,“ chválil Mareček český servisní tým.

Srovnatelné lyže se soupeřkami ve svém okolí si pochvalovala také Voborníková. A podobně na tom byli i jejich kolegové ze smíšený štafety čtveřic. „Absolutně nemyslím, že by byl problém s lyžemi, že bychom ztráceli, v tomhle ohledu je to velice dobré,“ prohlásil Krčmář.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko)

Smíšená štafeta: 1. Francie (Fillon Maillet, Jacquelin, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:09:09,9 (1+5), 2. Norsko (T. Bö, J.T. Bö, Knottenová, Tandrevoldová) -15,7 (0+7), 3. Itálie (Bionaz, Giacomel, Wiererová, Vittozziová) -39,7 (1+9), 4. Německo -55,7 (0+8), 5. Česko (Krčmář, Karlík, Davidová, Jislová) -57,4 (0+9), 6. Švédsko -2:28,0 (0+9).

Smíšené dvojice: 1. Samuelsson, H. Öbergová (Švéd.) 37:46,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Laegreid, Arnekleivová (Nor.) -13,8 (0+6), 3. Claude, Simonová (Fr.) -42,2 (2+12), 4. Fak, Klemenčičová (Slovin.) -47,4 (0+5), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -56,9 (0+10), 6. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -59,9 (1+8), ...12. Mareček, Voborníková (ČR) -1:39,2 (0+8).